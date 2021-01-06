За результатами саміту «Кримської платформи» має з’явитися скоординований міжнародний інструментарій для деокупації півострова – Ігор Жовква

Саміт «Кримської платформи», у якому запланована участь лідерів іноземних держав, відбудеться 23 серпня 2021 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в інтерв’ю ТСН.ua.

«Вже чітко визначено дату проведення Кримського саміту (саміту «Кримської платформи». – Ред.) – 23 серпня 2021 року. Офіс Президента працює разом з МЗС для підготовки відповідних запрошень світовим лідерам, відповідної концепції, програми саміту, організаційних моментів», – сказав Ігор Жовква.

Він наголосив, що на саміті «Кримської платформи» необхідно ухвалити конкретні рішення щодо деокупації півострова.

«Ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести саміт і знову забути цю тему. Тому після саміту має з’явитися, очевидно, декларація, а що ще більш важливо – скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців у Криму», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква зауважив, що саміт буде пов’язаний з урочистостями з нагоди 30-річчя незалежності України.

За його словами, Президент Володимир Зеленський під час телефонних розмов з лідерами іноземних держав запрошує їх до участі в цих подіях.

«Сподіваємося на широку міжнародну присутність у ці два дні», – сказав заступник керівника Офісу Глави держави.