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Виступ Президента Володимира Зеленського на врученні нагороди The Atlantic Council «За видатне лідерство», лауреатом якої став Український народ
Виступ Президента Володимира Зеленського на врученні нагороди The Atlantic Council «За видатне лідерство», лауреатом якої став Український народ

12 травня 2022 року - 08:54

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За сміливістю та мудрістю українського народу стоять тисячі реальних історій, імен і подвигів – Президент на врученні нагороди The Atlantic Council «За видатне лідерство»

12 травня 2022 року - 08:51

Виступ Президента Володимира Зеленського на врученні нагороди The Atlantic Council «За видатне лідерство», лауреатом якої став Український народ

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За сміливістю та мудрістю українського народу стоять тисячі реальних історій, імен і подвигів – Президент на врученні нагороди The Atlantic Council «За видатне лідерство»

12 травня 2022 року - 08:51

Президент України Володимир Зеленський виступив на церемонії вручення нагороди The Atlantic Council «За видатне лідерство», лауреатом якої став український народ. Премію українцям присуджено за стійкість і мужність у протистоянні російському вторгненню. Це вперше The Atlantic Council відзначає весь народ або націю.

Володимир Зеленський у відеозверненні висловив подяку за нагороду та зазначив, що удостоїти весь український народ – правильно і справедливо, адже мужність є національною рисою характеру українців.

«Сьогодні весь світ бачить це й захоплюється героїзмом українців. Водночас хочу, щоб для всіх це не ставало чимось буденним. І для цього слід говорити й пам’ятати, що за сміливістю, за мудрістю нашого народу стоять тисячі реальних історій, імен, подвигів», – сказав Глава держави.

За його словами, світ має чути й знати про український народ, мати про українців чітке уявлення.

«Насамперед ми – народ найкращих захисників. Це наші Сухопутні війська, Повітряні та Військово-Морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, Нацгвардія, розвідка, прикордонники, бійці територіальної оборони», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський розповів історії українських героїв, зокрема згадав прикордонників з острова Зміїний, які не злякалися флагмана російського флоту крейсера «Москва», а також незламних захисників Маріуполя й «Азовсталі», які вже кілька місяців з украй обмеженими ресурсами тримають там оборону.

Глава держави наголосив, що український народ – це люди, які не шкодують себе заради інших, це сміливі діти, літні люди, які пережили забагато випробувань, це сотні тисяч тих, хто воює, і мільйони тих, хто займається волонтерською діяльністю та допомагає.

«Це бізнес, який переорієнтувався на потреби країни. Дизайнери одягу шиють військову форму, ресторатори годують безкоштовними обідами, пекарні печуть хліб для переселенців і самотніх людей. Це професор університету, який в окопі продовжує читати лекції своїм студентам. Скрипалька, яка грає для людей під час повітряної тривоги в бомбосховищі. Це мирні жителі українських міст, мирні жителі сіл, які ставали живою стіною на шляху в окупантів, зупиняли військову техніку, розвертали танки у зворотному напрямку. Це жителі Демидівки, які затопили власне село, щоб не пустити окупанта в Київ», – розповів Президент.

Він також нагадав про сміливих мешканців тимчасово окупованих Херсона, Мелітополя, Бердянська, Енергодара, Маріуполя, містечок і сіл, які попри погрози та постріли загарбників виходили на мирні акції на підтримку України.

«Це мільйони українців, які захищають рідну землю, захищають весь світ. Не бійтесь і приїжджайте в Україну. Почуйте ще тисячі подібних історій про нас, про українців. Подивіться в їхні сміливі очі, потисніть їхні міцні руки, і ви побачите, що вони роблять все це не заради слави, що їм потрібні не лише нагороди, а й конкретна допомога та конкретна підтримка», – сказав Володимир Зеленський.

Як додав Глава держави, громадянам України потрібне озброєння, фінансова підтримка, посилення санкційного тиску на Росію.

«А головне – відчуття, що в цій важкій боротьбі вони не одні, що їх підтримуєте ви, що їх підтримує весь світ – вільні держави, вільні народи нашої планети», – резюмував Президент.

Відзнаку, присвоєну українському народові, було передано Послу України в США Оксані Маркаровій.

Вручення нагороди The Atlantic Council за видатні досягнення у сфері лідерства – це щорічний захід, що проводиться у Вашингтоні й транслюється в прямому ефірі. Цьогоріч у церемонії взяли участь близько 500 осіб із понад 30 країн.

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