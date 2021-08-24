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За участю Володимира та Олени Зеленських у Вашингтоні було відкрито «Український дім»

2 вересня 2021 року - 09:41

За участю Володимира та Олени Зеленських у Вашингтоні було відкрито «Український дім»

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською взяли участь у відкритті «Українського дому» у Вашингтоні.

Звертаючись до лідерів української громади у США, Глава держави зазначив, що завдяки українцям, які мешкають у цій країні, територія нашої держави простягається аж до Сполучених Штатів.

«Хочу привітати вас з відкриттям «Українського дому». Реалізацією цього проекту займалася наш новий Посол у США Оксана Маркарова. Я вітаю її з цією подією», – сказав Президент.

Володимир Зеленський назвав відкриття «Українського дому» знаковим завершенням перебування Глави Української держави у Вашингтоні.

Він відзначив високий рівень підготовки нинішнього візиту, що був наповнений багатьма важливими зустрічами, зокрема з Президентом Джозефом Байденом, міністрами оборони та енергетики США.

Глава держави наголосив на важливості підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій країні. Стратегічне партнерство двох держав і надалі зміцнюватиметься, і українська громада у США відіграватиме значну роль у цьому процесі.

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