За завданням Президента розробляється стратегія розвитку міста Одеси

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад за участю Президента Володимира Зеленського, який перебуває з робочою поїздкою на Одещині, презентовано пропозиції щодо комплексного розвитку Одеського регіону, зокрема проект стратегії розвитку міста Одеси.

«Уже багато місяців за завданням Президента міська й обласна влада, Офіс Президента і Кабінет Міністрів разом з групою урбаністів та експертів розробляють окрему стратегію розвитку міста Одеси», – повідомив заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко під час засідання Конгресу.

За його словами, Одеса була обрана зокрема тому, що через окупацію Кримського півострова українці тимчасово втратили можливість відвідувати морські курорти Криму, натомість потік відпочивальників до Одеси збільшується з кожним роком.

«Тому за завданням Президента ми починаємо робити з Одеси дійсно перлину, нову Одесу з історичним центром, новою набережною, трасами здоров’я тощо», – повідомив Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що на деякі об’єкти вже розробили проектно-кошторисну документацію та планують тендери.

Як розповів член експертної групи, що працювала над підготовкою проекту розвитку Одеси, урбаніст Максим Головко, передбачається впорядкування фасадів будівель, озеленення, облаштування вулиць і публічного простору за принципами доступності та інклюзивності.

На початку заплановане облаштування декількох пілотних вулиць міста, зокрема Пушкінської, Рішельєвської, Грецької та вул. Буніна. Вже добудовують бульвар Жванецького, біля якого може з’явитися парк та нові зони для активностей.

З метою створення нових центрів тяжіння в межах пілотного проекту заплановано реставрацію чотирьох одеських музеїв: археологічного, літературного, художнього, а також Музею західного та східного мистецтва.

Крім того, у проекті – покращення траси здоров’я, на якій можна розташувати зони для спорту та відпочинку.

Щоб до центру Одеси було зручніше дістатися, заплановане будівництво дорожньої інфраструктури.

Також розглядається можливість побудови Odesa Arena, яка може стати майданчиком для проведення культурних заходів.

Коментуючи стратегію розвитку Одеси, Глава держави нагадав, що програма туристичних магнітів спрямована на відродження пам’яток України, зокрема в цьому місті.

За його словами, приклад Туреччини доводить, що для розвитку туризму необхідно побудувати якісну інфраструктуру, мережу готелів, відновити історичні пам’ятки та відремонтувати музеї.

«За роки незалежності Одеса – напівзруйнована. Багато втрачено, але багато що є. Тому треба все відновити й покращити… Це унікальне місто, і хочеться, щоб воно не розвалилося. Поки Крим окупований – це головне місто для літнього морського відпочинку українців. Давайте об’єднаємо зусилля», – наголосив Володимир Зеленський.