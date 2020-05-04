Загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 склав понад 370 мільйонів гривень – Кирило Тимошенко

Загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента України склав 374 млн 620 тис. грн. Це недержавні кошти, за які закуповувалися медичні товари та засоби індивідуального захисту для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні. З них 155,6 млн грн витрачено на закупівлю продукції в українських постачальників. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Він нагадав, що півтора місяця тому Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з великим бізнесом, на якій ішлося про боротьбу з коронавірусом.

«Було вирішено, що вони (підприємці. – Ред.) допомагатимуть країні проходити цей етап саме по закупівлі засобів захисту для наших лікарів, а також для інших служб – поліції, прикордонників і так далі. Бізнес зголосився й фактично вніс гроші до цього фонду. І з цього фонду почалися закупівлі засобів захисту. Хочу відразу підкреслити: це – кошти бізнесу, це не бюджетні кошти», – зазначив Кирило Тимошенко.

За його словами, на той час в українських лікарнях ситуація із забезпеченням медичними засобами була вкрай незадовільною – їх фактично не було.

«Ми запустили так званий повітряний міст. Ми почали співпрацювати з різними авіакомпаніями щодо поставок цих засобів захисту з Китаю. У нас фактично було три види вантажів. Перший – це те, що закуповував і привозив фонд в інтересах наших лікарів, поліцейських. За ці літаки сплачував всі кошти фонд. Другий вид вантажів – це ті ж самі засоби захисту та медичне обладнання, які закуповував бізнес і передавав до лікарень або централізовано до Міністерства охорони здоров’я. За ці поставки також сплачував фонд», – повідомив заступник керівника Офісу Президента.

Третій вид вантажу – для наповнення аптечних мереж та магазинів, де спостерігався дефіцит засобів індивідуального захисту.

«99% з цього – це були звичайні тришарові маски, яких у нас на той момент в аптеках практично не було. А якщо були, то їхня ціна була 20 або 25 гривень… І ось вони (комерційні компанії. – Ред.) до нас звернулися: «Чи можете ви нам надати можливість літати з Китаю?» Тому що фактично з Китаю ніяких доставок неможливо було робити або ж вони були дуже дорогі. Ми їм надали таку можливість, з’єднали їх напряму з авіакомпаніями, і вони за свої вантажі – за маски, які вони привозили, – оплачували літаки самі», – розповів Кирило Тимошенко.

Завдяки цьому за два-три тижні вдалося знизити ціну масок в аптеках з 20-25 гривень до 8-10 гривень.

«Тобто фактично тим, що ми дали змогу комерційним компаніям привозити маски, ми знизили ціну, яка була, і наповнили український ринок масками», – додав заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, згодом детальний звіт щодо використання коштів фонду буде наданий бізнесменам, які його наповнювали, і за умови їхньої згоди – оприлюднений.

Згідно з оперативним звітом, загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента України склав 374 млн 620 тис. грн. У 12 українських постачальників було закуплено продукції на 155,6 млн грн, у семи іноземних постачальників – на 182,6 млн грн.

На авіаційну доставку медзасобів було витрачено 33,6 млн грн. Витрати на митне оформлення, логістику та вантажні послуги склали 286 тис. грн.

Відбулося 10 рейсів до китайського міста Сяменя, чотири рейси – до Гуанчжоу, три рейси – до Пекіна, а також чотири рейси – до Сеула (Республіка Корея).

Було закуплено: респіраторів – 1 млн 127 тис. за середньою ціною 74,32 грн/од., костюмів біозахисту – 173 тис. за середньою ціною 416,16 грн/од., костюмів біозахисту багаторазового використання – 12 тис. за середньою ціною 1050 грн/од., захисних окулярів – 60 тис. за середньою ціною 111,52 грн/од., ПЛР-тестів іноземного виробництва – понад 100 тис. за середньою ціною 231,2 грн/од., наборів для ПЛР-тестування українського виробництва – 600 тис. за середньою ціною 58,02 грн/од., захисних екранів для обличчя – 50 тис. за середньою ціною 46,78 грн/од., термометрів – 21,5 тис. за середньою ціною 17,7 грн/од., експрес-тестів – 150 тис. за середньою ціною 173 грн/од., понад 6 млн медичних рукавичок та багато інших спецзасобів та обладнання.

«Ви бачите ціни – вони дуже низькі навіть для китайського та корейського ринків. Це ціни, за які ми фактично «вибивали» засоби захисту в Китаї», – зауважив Кирило Тимошенко.

Надалі доставлені засоби захисту розподілялися через департаменти охорони здоров’я в кожну область України, а також на потреби поліції, прикордонників, військових та співробітників інших відомств, які працюють у тісному контакті з населенням.