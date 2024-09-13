Загалом вдалося повернути з полону вже 3569 українців і українок – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Передусім вдячність нашим воїнам, бойовим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. На різних напрямках. Також – наші спеціальні служби, які протидіють диверсантам, колаборантам. Завдяки саме такій роботі представники України, наша команда щодо обмінів може звільняти наших людей із російського полону. Сьогодні – черговий обмін. Ще 49 українців і українок удома. Серед них і військові, і цивільні. Воїни Збройних Сил, наші прикордонники, Національна гвардія, зокрема захисники й захисниці «Азовсталі», також двоє поліцейських. Серед цивільних наших людей – Леніє Умерова, дівчина, яку росіяни захопили в Криму, коли вона їхала до хворого батька. Повернуто й Героя України, військового медика Віктора Івчука. Я дякую всій нашій команді, яка займається обмінами. Всім, хто залучений і чия робота все це забезпечує: Збройним Силам, ГУР, СБУ, керівнику Офісу, омбудсмену. Дякую! Загалом вдалося повернути з полону вже 3569 українців і українок.

Сьогодні ж був дуже активний день для нашої міжнародної комунікації. Почав роботу щорічний форум Ялтинської європейської стратегії, і для України важливо, щоб наші аргументи щодо далекобійної зброї та всієї оборонної співпраці з партнерами були почуті. На полях форуму зустрівся з міністрами закордонних справ Литви та Польщі. Я подякував за підтримку. Також говорив із головою Мюнхенської безпекової конференції – це один із найбільш впливових у Європі майданчиків щодо зовнішньої та безпекової політики. Зустрівся також з Майком Помпео, ексдержсекретарем Америки. Був на форумі Борис Джонсон – один із найбільших друзів України. Я подякував йому за незмінну допомогу з 22-го року. Сьогодні ж зустрівся з міністром оборони Данії. Дуже змістовна зустріч. Данія є першою країною, із якою ми почали спільне виробництво зброї. І вже ця зброя допомагає на фронті. Разом робимо «богдани». Звичайно, говорили й про інші аспекти нашої взаємодії, зокрема F-16. Данія справді один із лідерів у підтримці нашої «оборонки». Дякую Метте, пані Прем’єр-міністру, і всьому данському народові. Сьогодні ж разом із першою леді України зустрілися з відомим актором та небайдужою особистістю Майклом Дугласом. Він дуже допомагає нам тримати увагу до правди про війну, допомагає UNITED24. Подякували йому за це сьогодні.

І ще одне.

Щойно була доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова. Доповідав сьогодні Головком Олександр Сирський. Перший пріоритет – це зброя для наших воїнів на Покровському, на Курахівському, Торецькому напрямках, на всіх Донецьких напрямках, загалом по фронту. Це й питання постачання, і питання виробництва – як в Україні, так і спільного з партнерами. Завдання – максимально зміцнити наші позиції та максимально тиснути на Росію. Цю війну можна завершити справедливо тільки на сильних позиціях. Усе для цього ми робимо. Все.

Слава Україні!