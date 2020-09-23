Загострення в Нагірному Карабасі свідчить, що будь-який заморожений конфлікт може розгорітися знову навіть через багато років – Президент

Україна закликає Вірменію та Азербайджан до деескалації ситуації в Нагірному Карабасі. Про надання військової допомоги з боку України якійсь зі сторін конфлікту не може бути й мови, заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Чернівцях.

«У нас зрозуміла і, я вважаю, виважена та правильна позиція як держави: ми закликаємо до діалогу між Азербайджаном і Вірменією та до деескалації цього конфлікту», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, події останніх днів і нове загострення в Нагірному Карабасі ще раз демонструє, що будь-який заморожений конфлікт може розгорітися знову навіть через багато років. Тому конфлікти треба завершувати, а не заморожувати.

«Я вважаю, що не може бути будь-якого замороженого конфлікту, тому що буде потім неважливо – чи диверсія, чи провокація, але це буде все ж таки вибух, навіть якщо мине тридцять років після того, як почалася війна в тому чи іншому місці на нашій планеті», – додав Глава держави.

Президент зауважив, що в останні роки Україна та Азербайджан налагодили тісні відносини як на економічному, так і геополітичному рівнях. Тому Україна стояла й стоятиме на позиції підтримки цієї держави.

Водночас він наголосив: ухвалення рішень щодо надання чи ненадання військової, гуманітарної або будь-якої іншої допомоги іноземним державам – це компетенція виключно Президента та Верховного Головнокомандувача, а не народних депутатів чи будь-кого іншого.

