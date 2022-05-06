Захищаючи Україну, лідер кожної держави захищає і свою країну від війни – Володимир Зеленський

Коли світ зрозуміє, що війна в Україні – це спільна війна, то й перемога стане спільною. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час відеозустрічі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House (Велика Британія).

«Щоб світ почув, зі світом потрібно постійно говорити й наводити конкретні приклади. Сьогодні Європа і світ об’єдналися довкола України», – зазначив Глава держави.

Водночас він зауважив: ще не всі країни приєдналися до антивоєнної коаліції, але Україна продовжує пояснювати важливість глобальної консолідації, зокрема, звертаючись через ЗМІ, соцмережі й безпосередньо до людей.

«Засобів, щоб наш голос був почутий, сьогодні у світі достатньо. Недостатньо енергії у лідерів світу», – додав Президент.

На переконання Володимира Зеленського, лідер кожної країни має потужно допомагати Україні в боротьбі проти загарбника, тим самим допомагаючи власній державі уникнути війни.

«Захищаючи Україну, лідер захищатиме свою державу. Так само як і звичайні люди, які просто виходять на вулиці з нашими прапорами. І ця перемога буде спільною. Перемога не над Путіним – перемога над цим терором і тероризмом, бо він і його війська – це його обличчя», – сказав Глава держави.

«Коли кожен лідер це зрозуміє, то це буде не моє соло – це буде хор потужних лідерів, які зможуть донести цю енергію до тих суспільств, які поки що сумніваються і не впевнені у виборі», – зазначив він.

Володимир Зеленський акцентував: важливо об’єднати світ навколо правди. Події в Україні не мають сходити з перших шпальт світової преси, щоб люди в кожній країні знали, що відбувається в Україні кожного дня.

«Тому що в Україні війна. І війна ця – спільна. Тож і перемога буде спільною, щойно ми зрозуміємо, що це спільна війна», – додав Володимир Зеленський.