Захищаючи Україну, наша армія змінилася так, що зараз це багато в чому взірець для інших армій – Президент привітав воїнів із Днем Збройних Сил України

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем Збройних Сил України та відзначив їх державними нагородами, а також вручив командирам підрозділів бойові прапори, стрічки почесної відзнаки «За мужність і відвагу» та стрічку почесного найменування.

Глава держави наголосив, що це свято Збройних Сил країни, яка вміє захищати себе і стоїть так, що просто немає нікого у світі, хто міг би дозволити собі не зважати на нашу державу.

«І навіть ті у світі, хто все ще не вірить в Україну або просто недостатньо знає про нашу державу, все одно змушені рахуватися з тим, як відреагує Україна», – зазначив Президент.

За словами Володимира Зеленського, зараз наша держава має міцні позиції на перемовинах саме завдяки тому, що українці стоять твердо в нашій армії, на позиціях нашої державності та на захисті нашої незалежності.

«Захищаючи Україну, наша армія змінилася так, що зараз це багато в чому взірець для інших армій світу. Але зміни повинні продовжуватись і будуть. Наша армія має бути максимально сучасною в усьому», – акцентував Президент.

Глава держави подякував кожній родині українських воїнів і закликав завжди пам’ятати близьких, друзів, знайомих і незнайомих – усіх українців, які віддали свої життя заради України. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих українських воїнів.

Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України. Найвищої державної нагороди удостоєні:

Старший сержант Ігор Журавель. Зміг надати важливі розвідувальні дані та роздобути російську радіостанцію, знищивши чотирьох окупантів. Організовував евакуацію поранених і прикривав їхнє переміщення. 10 серпня торік зазнав двох поранень поспіль, але вів вогонь далі. У цьому бою Ігор Журавель знищив близько 20 загарбників, забезпечив перегрупування підрозділів та евакуацію поранених, але сам загинув унаслідок третього поранення під час артилерійського обстрілу.

Молодший сержант Віталій Карвацький. На початку повномасштабного російського вторгнення добровільно мобілізувався до лав територіальної оборони. Виконував бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту, зокрема на Авдіївському та Покровському напрямках. Із квітня 2024 року був оператором FPV-дронів на Харківському напрямку, знищив понад 600 ворожих піхотинців і десятки одиниць бронетехніки. Віталій Карвацький загинув 12 червня цього року від удару ворожого FPV-дрона.

Солдат Олег Яровий. У серпні торік на Донеччині, залишившись сам на позиції, протягом тижня відбивав російські атаки. У грудні, маючи в руках лише один кулемет, знищив понад 20 окупантів. Самостійно навчився керувати дронами та використовував їх для забезпечення евакуації поранених, підвезення боєприпасів і коригування вогню. Олег Яровий загинув 10 липня цього року в стрілецькому бою, до останнього захищаючи позицію.

Ще трьох Героїв України Президент відзначив особисто. Нагороди отримали:

Старший лейтенант, командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем Сил безпілотних систем ЗСУ Андрій Клименко. Брав участь в обороні Києва, у боях на Херсонщині, Харківщині, Сумщині та Донеччині. З червня по вересень цього року підрозділ під командуванням Андрія Клименка уразив понад 10 тисяч російських військових.

Солдат Любомир Мікало. З квітня 2022 року брав участь у боях на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Сумщині. Неодноразово відбивав штурмові дії сил ворога, що значно переважали. Кілька разів зазнав поранень, але попри це продовжував захищати Україну. У травні – липні протягом 41 доби утримував позиції, відбивши 17 російських штурмів і перебуваючи під постійним вогневим ураженням. Особисто знищив щонайменше 25 окупантів.

Молодший сержант Сергій Тищенко. З 24 червня минулого року бойовий медик без ротації безперервно перебував на позиціях 471 добу, рятуючи життя своїм побратимам, які стримували численні штурми ворога в Бахмутському районі. Неодноразово рятував поранених на позиціях побратимів, ризикуючи власним життям. Попри можливість вийти на ротацію раніше Сергій Тищенко відмовлявся залишати побратимів.

Крім того, Володимир Зеленський вручив захисникам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали:

Майор Владислав Котов. Пілот штурмовика Су-25 і винищувача МіГ-29. Від початку повномасштабного російського вторгнення здійснив 253 бойові вильоти для прикриття піхоти, знищення російських авіаційних засобів, нанесення ракетних і бомбових ударів по техніці ворога й окупантах. Виконав десятки успішних операцій і знищив 6 дронів, крилату ракету, 5 пунктів управління і 2 місця скупчення особового складу.

Старший сержант Денис Марін. Доброволець, оборонець міста Бахмута. У бойових умовах розгорнув навчання з тактичної медицини, організував роботу медиків, побудував систему медичної евакуації. Під його керівництвом вдалося врятувати 30 поранених воїнів. У січні – серпні торік евакуював близько 70 поранених захисників, але сам зазнав поранення. Після лікування, реабілітації та протезування повернувся у свій батальйон.

Капітан Олександр Чередніченко. Завдяки його діям і координації з ротою ударних БпЛА 25 липня цього року вдалося зупинити просування противника й утримати позицію, знищивши 8 окупантів. Упродовж місяця, стримуючи штурмові наступи ворога, Олександр Чередніченко забезпечив знищення понад 600 окупантів безпілотними засобами.

Президент також відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І й ІІ ступенів, «За мужність» І–ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня.

Глава держави вручив бойові прапори командиру 141-ї окремої механізованої бригади, 414-ї окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра», 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та 108-го окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

Відзнаку «За мужність та відвагу» отримали командири 33-ї окремої механізованої бригади, 117-ї окремої важкої механізованої бригади, 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка та 32-ї окремої артилерійської бригади.

Також Президент вручив командиру 42-ї окремої механізованої бригади стрічку почесного найменування «імені Героя України Валерія Гудзя».