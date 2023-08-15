Захист енергосистеми та безпека людей: Олексій Кулеба з робочою поїздкою на Чернігівщині

За дорученням Президента України Володимира Зеленського заступник керівника Офісу Глави держави Олексій Кулеба відвідав з робочою поїздкою Чернігівську область.

Пріоритетне питання – безпекова ситуація в регіоні. Разом із начальником Чернігівської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба провів оперативну нараду з представниками командування ОУВ «Чернігів» та 119-ї бригади територіальної оборони.

«Чернігівщина – регіон, який межує з ворожими країнами. Тому першочергове завдання – це постійне посилення безпеки на прикордонні. Військові, обласна та місцева влада у спільній координації мають над цим працювати. В умовах повномасштабної війни всі ланки управління повинні діяти як єдиний механізм», – зазначив Олексій Кулеба.

За словами заступника керівника Офісу Глави держави, не менш важливе питання – підготовка до опалювального сезону. Область і місто активно готуються до всіх можливих викликів.

«В усіх регіонах зараз на порядку денному осінньо-зимовий період. Ми розуміємо, що в умовах повномасштабної війни цей сезон буде складнішим за попередній. Тому тут важлива спільна робота енергетиків і влади. Також важлива безпека працівників енергетичної галузі», – наголосив Олексій Кулеба.

У межах робочої поїздки заступник керівника Офісу Президента побував в Іванківській громаді, яка була під окупацією росіян 27 днів. Олексій Кулеба обговорив з начальником Чернігівської ОВА та головою громади шляхи пришвидшення процесу відновлення.

«Громада готується до початку навчального року – триває відбудова школи, відновлено та облаштовано укриття. Важливо відзначити, що в цій громаді одні з найкращих темпів опрацювання заявок за програмою «єВідновлення». Звичайно, після окупації роботи багато. Як єдиний механізм, координуючи рішення та кроки на всіх рівнях, захищаємо життя й повертаємо життя на деокуповані території. З перемогою повернемо й мир на всю українську землю», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.