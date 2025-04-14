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Уже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню – звернення Президента
Уже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню – звернення Президента

14 квітня 2025 року - 20:26

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Захист неба над Одещиною та соціально-економічний розвиток регіону: Президент провів координаційну нараду

15 квітня 2025 року - 18:11

Посилення української ППО та збереження тиску на Росію: в Одесі відбулася зустріч Президента України та Генсека НАТО

15 квітня 2025 року - 17:38

В Одесі Володимир Зеленський і Марк Рютте відвідали поранених воїнів 

15 квітня 2025 року - 16:57

Міжнародна санкційна група Єрмака-Макфола продовжить роботу над посиленням і вдосконаленням санкцій проти РФ

15 квітня 2025 року - 09:15

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Робоча поїздка Президента на Одещину і зустріч із Генеральним секретарем НАТО
Робоча поїздка Президента на Одещину і зустріч із Генеральним секретарем НАТО

15 квітня 2025 року - 16:59

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Захист неба над Одещиною та соціально-економічний розвиток регіону: Президент провів координаційну нараду

15 квітня 2025 року - 18:11

Захист неба над Одещиною та соціально-економічний розвиток регіону: Президент провів координаційну нараду

В Одесі Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та його соціально-економічного розвитку.

Глава держави заслухав доповідь начальника Одеської ОВА Олега Кіпера про стан забезпечення захисту від російських атак. Він також поінформував про ситуацію з експортом зерна, роботу місцевих підприємств і підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Командувач повітряного командування «Південь» генерал-майор Дмитро Карпенко детально доповів щодо протиповітряного прикриття Одещини.

Начальник Управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський окремо поінформував про оперативну обстановку в регіоні.

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Робоча поїздка Президента на Одещину і зустріч із Генеральним секретарем НАТО

15 квітня 2025 року - 16:59
В Одесі Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, 15 квітня 2025 року.
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