Захист неба над Одещиною та соціально-економічний розвиток регіону: Президент провів координаційну нараду

В Одесі Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та його соціально-економічного розвитку.

Глава держави заслухав доповідь начальника Одеської ОВА Олега Кіпера про стан забезпечення захисту від російських атак. Він також поінформував про ситуацію з експортом зерна, роботу місцевих підприємств і підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Командувач повітряного командування «Південь» генерал-майор Дмитро Карпенко детально доповів щодо протиповітряного прикриття Одещини.

Начальник Управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський окремо поінформував про оперативну обстановку в регіоні.