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Захист неба, оборонна копродукція та шлях України до ЄС і НАТО: зустріч Президента України та Президента Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Фінляндської Республіки Александром Стуббом у Києві. 

Глава Української держави зазначив, що це перший візит нового Президента Фінляндії в Україну. Разом із ним прибув Спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо.

Володимир Зеленський подякував Фінляндії та всьому фінському народу за підтримку України у війні проти Росії.

«Сьогодні на перемовинах із паном Президентом ми приділили основну увагу питанням безпеки – усьому тому, що дасть змогу зберегти тисячі життів. Україна вдячна Фінляндії за те, що в час такої війни ваша країна, усе ваше суспільство не вагались і підтримали наш захист, захист нашої держави, наших людей», – сказав він.

Під час зустрічі лідери підписали двосторонню безпекову угоду. Вона закріплює співпрацю між Україною та Фінляндією на 10 років. Цим документом Фінляндія також засвідчує підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

«Ми самі ніколи не маємо забувати про те, як прокладалася дорога до ЄС і НАТО. Для України ж це означає перемогу. А перемога – це поразка Росії та Путіна. І ми хочемо відіграти в цьому роль», – констатував Александр Стубб.

Сторони також обговорили оборонну копродукцію та досвід у безпекових рішеннях щодо побудови укриттів. Президент України окремо відзначив принциповість Фінляндії в санкційному тиску на Росію за агресивну війну.

«Що більше буде обмежений російський потенціал агресії, то надійнішою буде безпека в усіх державах поруч із Росією», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що триває робота разом із Фінляндією та багатьма іншими партнерами над реалізацією Української формули миру та підготовкою до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.

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Зустріч Глави держави з Президентом Фінляндії у Києві

3 квітня 2024 року - 13:43
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