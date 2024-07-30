Захист об’єктів енергетики та забезпечення шкільних укриттів: Президент узяв участь у засіданні представників Конгресу місцевих та регіональних влад від Рівненщини

У межах робочої поїздки до Рівненської області Президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні членів Конгресу місцевих та регіональних влад від Рівненщини. Загалом були присутні понад 120 людей: урядовці, представники місцевої влади, бізнесу та банків.

Під час засідання обговорили важливість підтримки українських захисників і захисниць, розвиток регіональної співпраці з іншими країнами, облаштування шкільних укриттів та ситуацію в енергетиці.

Глава держави наголосив на тому, що пріоритет – забезпечення захисту промислових та економічних центрів достатньою кількістю систем ППО.

«Завдяки нашій роботі й партнерам ми збільшуємо кількість «петріотів» та інших систем. Тому ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямі. І в серпні, вересні та жовтні будуть відповідні системи в нашій державі», – сказав Президент.

Представники місцевої влади зазначили, що в Рівненській області встановлюють додаткові генерувальні потужності. Наразі на теплопостачальних та промислових підприємствах працюють 17 таких установок. Також майже 1200 будинків в області забезпечені сонячними панелями.

Глава держави підтримав пропозицію щодо розширення програми безвідсоткового кредитування для встановлення альтернативних джерел енергії на об’єктах соціальної інфраструктури.

Крім того, учасники засідання обговорили забезпечення закладів освіти укриттями. Зокрема, ішлося про врегулювання норми щодо найпростіших укриттів, які можуть розташовуватися в підвальних та напівпідвальних приміщеннях. Володимир Зеленський доручив уряду впродовж тижня опрацювати це питання та допомогти регіонам у будівництві укриттів.