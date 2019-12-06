Заходи з енергоефективності значно зменшать витрати людей на комунальні послуги – Глава держави

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності впровадження заходів з енергоефективності у житловому фонді, адже вони сприятимуть зменшенню використання енергоносіїв і, як результат, – зниженню витрат на комунальні послуги.

«Заходи з енергоефективності – це дуже важливе питання, вони суттєво зменшать витрати людей на комунальні послуги. Ми розуміємо, що дуже багато будинків в Україні поки що, на жаль, мають застарілу інфраструктуру, і часто виходить, що люди опалюють, як то кажуть, космос замість своїх будинків», – зазначив Глава держави під час засідання Ради розвитку громад та територій.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Олексій Гончарук проінформував, що нині в Україні близько 180 тисяч будинків. Велика частина з них не є енергоефективними. Під час реалізації відповідної програми пропонується насамперед фокусувати увагу на висотних будинках.

Масштабній термомодернізації сприятиме Фонд енергоефективності, який з наступного року запрацює на повну потужність.

«У нас є для цього кошти – до 6 мільярдів гривень, які ми можемо використовувати на програми енергоефективності та термомодернізації», – повідомив Олексій Гончарук.

На початку запуску програми пропонується впродовж наступного року модернізувати щонайменше 1 тис. будинків у 10 пілотних містах.

Від реалізації вказаної програми, крім вигоди для мешканців (поліпшення житлового фонду та економія енергоресурсів і витрат на комунальні послуги, тобто соціальний ефект), очікується також економічний ефект. Адже завдяки реалізації програми з’являться додаткові робочі місця та економічні проекти.

Президент України резюмував, що очікує від місцевої влади до 15 січня 2020 року подачі заявок на участь у програмі з енергоефективності на адресу уряду.