Заходи зі стимулювання економіки впроваджуватимуть після піку захворюваності на COVID-19 – Олег Устенко

Радник Президента України з питань економіки Олег Устенко взяв участь у вебінарі з представниками вітчизняного бізнесу. Під час обговорення основних викликів, які стоять перед країною, він повідомив, що керівництво держави вже має план заходів щодо стимулювання економіки.

«Вони поетапно впроваджуватимуться після проходження піку захворюваності», – сказав він.

Олег Устенко звернув увагу, що одним із способів подолання безробіття в Україні буде стимулювання малого бізнесу та індивідуального підприємництва. Цей сектор після кризи потребуватиме допомоги від держави.

«Стимулювання зростання кількості робочих місць більш ефективне, ніж виплата допомоги з безробіття цим людям», – заявив радник Президента.

Він повідомив, що з ініціативи Володимира Зеленського Кабінет Міністрів України вже представив перші програми, які допоможуть бізнесу зберегти робочі місця та отримати фінансову допомогу для продовження діяльності.

Також радник Президента заявив про очікування позитивної динаміки агровиробництва. Він відзначив, що збережено більшість дотацій та виплат за напрямками держпідтримки для аграріїв, хоча й відбулося скорочення обсягів фінансування у багатьох секторах.

«Це вкрай важливо, особливо в умовах післякризового відновлення та подальшого розвитку економіки нашої країни», – сказав Олег Устенко.

Він додав, що в ситуації певного девальваційного впливу влада шукатиме баланс між реалізацією експортного потенціалу в агросекторі та стабільним забезпеченням внутрішнього ринку.

За словами радника Президента, в умовах світової економічної кризи та карантинних заходів держава постала перед необхідністю негайно серйозно переглянути держбюджет. Без цього його дефіцит сягнув би 12% ВВП.

«Високий відсоток дефіциту в умовах виходу капіталу з країн з ринками, що розвиваються, до яких належить Україна, не підлягає фінансуванню та фондуванню. Владі вдалося скоротити його, щоб запобігти ризикам стрімкого розкручування інфляції. Завдяки внесеним змінам у бюджет дефіцит буде значно меншим», – сказав Олег Устенко.

Радник Президента наголосив, що нині також надзвичайно важливо розпочати нову програму з Міжнародним валютним фондом.

«Нова програма з МВФ допоможе країні частково покрити дефіцит держбюджету та розблокує можливість виходу на зовнішні ринки запозичення капіталу», – зазначив він.