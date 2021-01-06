Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом для ОБСЄ – Володимир Зеленський на зустрічі з Анн Лінде

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з діючою головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде.

На початку Глава держави привітав Анн Лінде зі вступом на посаду діючого голови ОБСЄ та зазначив, що співпраця з Організацією є дуже важливою для України та українців.

«Ми хочемо подякувати від України всім представникам місії ОБСЄ за те, що підтримуєте Україну, підтримуєте завжди наш суверенітет і нашу територіальну цілісність», – сказав він.

Володимир Зеленський подякував Анн Лінде за її позицію стосовно того, що завершення війни на Донбасі дійсно є пріоритетом, та окремо зазначив, що потрібно активно порушувати питання повернення тимчасово окупованого Криму. Саме з цією метою Україна ініціювала створення міжнародного майданчика під назвою «Кримська платформа».

«Для нас дуже важливо визнавати, що і Крим, і Донбас – це Україна», – зауважив Президент.

Глава держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля, яких докладає українська сторона з метою досягнення миру.

Президент України вважає, що питання закінчення війни на Донбасі завжди обговорюється з українського боку на високому представницькому рівні, оскільки є надважливим для України. Саме тому на зустрічі, крім Глави держави, були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Швеція Андрій Плахотнюк, голова делегації України в Тристоронній контактній групі, перший Президент України Леонід Кравчук, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Руслан Демченко.

Він наголосив, що Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» у грудні 2019 року. Однак з іншого боку відкрито лише один КПВВ, решту ж пунктів, збудованих Україною з гуманітарною метою, які мають надавати комфортні послуги людям, на окупованій території не відкривають. Також гальмується процес взаємного повернення утримуваних осіб, блокується доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до затриманих та робота місії ОБСЄ на окупованій території, розмінування та процес розведення військ на нових ділянках.

Водночас Глава держави зазначив, що в частині сталого припинення вогню на Донбасі є просування вперед, і понад шість місяців діє режим тиші. Хоча іноді він провокаційно порушується з боку бойовиків, та все ж завдяки заходам, що тривають з 27 липня 2020 року, вдалося в рази зменшити кількість загиблих військових і цивільних.

Співрозмовники обговорили питання, пов’язані з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Володимир Зеленський поінформував діючу голову про очікування України від роботи СММ ОБСЄ. Наголошено на необхідності посилення організаційної спроможності місії, її технічного потенціалу та фінансового забезпечення.