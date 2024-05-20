Закликаємо китайських діячів культури поширювати ідею Саміту миру для досягнення справедливого миру в Україні – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак узяв участь у відеоконференції з китайськими діячами культури та науки в межах міжнародного проєкту України та Китаю «Я з тобою» на підтримку миру. Його назва співзвучна з назвою пісні «Я з тобою», яку в лютому 2020 року створив на слова китайського поета український композитор Мирослав Скорик на підтримку народу та медиків Китаю в боротьбі з коронавірусом.

Андрій Єрмак зазначив, що внесок культурної дипломатії в досягнення миру є дуже важливим, оскільки мистецтво об’єднує людей, і додав, що Україна цінує співпрацю з Китаєм.

«Президент Зеленський запропонував Формулу миру. І оскільки Росія не має доброї волі припинити війну, то міжнародна спільнота має змусити її. Просимо вас, шановні китайські друзі, поширювати ідею проведення Саміту, інформацію про нього, поширювати ідею необхідності підтримки України та Української формули миру», – зазначив він.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що Українська формула миру базується на Статуті ООН. Саме тому дуже важлива участь максимальної кількості лідерів держав, які поважають міжнародне право, зокрема країн Глобального Півдня та Китаю.

Президент Чжецзянської компанії з розвитку культури та туризму «Юнчан Леді» Чжао Юнцян та ректор Хебейської міжнародної академії музики та мистецтв ім. П. І. Чайковського Ян Хепін зауважили, що хочуть і надалі посилювати культурний та освітній обмін між країнами.

«Дуже сподіваюся, що Україна зможе здобути мир і діти двох народів зможуть навчатися під мирним небом. Сподіваюся, що війна якнайшвидше закінчиться і наш проєкт зможе продовжитись і бути успішним», – сказав Чжао Юнцян.

Представник китайських студентів та аспірантів Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Сунь Цин зазначив, що важливо реалізовувати пункти Української формули миру.