Закликаю приходити в Україну вже зараз, щоб після перемоги ваша сумлінна праця дала результат – виступ Президента на весняному засіданні ради директорів Національної асоціації виробників США

Дуже вам дякую!

Дякую, пане президенте, дякую всім!

Дякую за ваші добрі слова та підтримку!

Пані та панове!

Я вітаю вас із вільної України й дякую вам за вашу увагу й підтримку нашої боротьби за свободу та незалежність.

І я впевнений: ніхто з вас не сумнівається, що ми переможемо в цій боротьбі.

Україна справді є місцем, де тиранія зазнає історичної поразки від демократії. Від об’єднаної демократії: української, американської, усіх наших союзників і партнерів.

Але що означатиме наша спільна перемога? Це ж не суто ідеологічна битва.

Так, ми доведемо, що демократія міцніша, ніж тиранія. Коли Росія програє, ми доведемо, що держави-терористи не здолають силу об’єднаного демократичного світу.

А коли ми відновимо нашу територіальну цілісність, ми відновимо й повну силу міжнародного права, що є однаково важливим для всіх у світі.

Утім, битва відбувається за більше, і більше буде переможців у ній.

Людська природа – це ще одне поле битви, де триває протистояння. Просто зараз. У чому буде успішніша креативність людського розуму? В тому, щоб служити добру чи злу? Що дасть більше перспектив – сумлінна праця чи співучасть у заробітку на агресії?

Просто зараз триває це протистояння. І тому просто зараз ми закликаємо всі компанії прийти в Україну і піти з російського ринку. Це очевидно, що участь у відбудові України після бойових дій дасть надзвичайну моральну перевагу всім бізнесам, що братимуть участь у відбудові. І теж очевидно, що кожен бізнес, який зараз будь-яким чином допомагатиме російській тиранії, не зможе уникнути проблем і репутаційної кризи.

Американський бізнес має всі можливості, щоб зайняти лідерські позиції як у відновленні української економіки та інфраструктури, так і в демонстрації світу, що людська природа має слугувати саме достойним цілям і що це дає й завжди даватиме найбільший результат.

Українське життя після цієї війни неминуче отримає новий старт. Нам треба перебудувати інфраструктуру й енергетику країни на нових безпекових принципах. Саме в Україні ми поєднаємо «зелену» трансформацію з безпековою трансформацією та сформуємо приклад для такої ж трансформації в інших країнах. Такої, щоб захищала конкретну країну від будь-яких проявів агресії проти енергетики. І такої, щоб захищала все людство в межах розумної кліматичної політики.

Наприклад, на ринку Virtual Power Plants із 15 ключових компаній сім – саме американські. Це той досвід, який потрібен Україні. І Україна – це та можливість, яка дасть історичний імпульс усій галузі. Плюс сонячні електростанції, вітряні, малі ГЕС, станції зі спалювання біомаси... Модернізована й децентралізована енергетична система в нас – це проект на сотні мільярдів доларів і з потенціалом реплікації для інших народів.

Нам треба відновити сотні тисяч промислових, інфраструктурних та соціальних обʼєктів, житлових будинків. Цілі міста, галузі, виробництва. Це колосальне завдання. Але реалістичне.

Україна зацікавлена в проектах створення повного виробничого циклу в титановому, літієвому, алюмінієвому виробництві, чорній металургії.

Зруйнована російськими ракетними ударами українська нафтопереробка і місткий внутрішній ринок дають змогу відновлення цієї галузі на сучасній технологічній основі.

Машинобудування в Україні, агропереробка в Україні, виробництво зброї в Україні, зокрема сучасних дронів, IT в Україні, транспорт та інфраструктура в Україні, локалізація бізнесу в Україні й зручна логістика до інших ринків з України, людський капітал України – все це не просто інвестиційні можливості, не просто галузі й не просто зростання. Це широкий простір для перемог. Ваших перемог, американський бізнесе!

І я закликаю вас готуватися до цих перемог уже зараз, приходити в Україну вже зараз. Щоб у час, коли ми повернемо мир, ваша сумлінна праця вже дала результат.

Вірю, що так і буде!

Дякую за вашу увагу!

Запрошую всіх вас в Україну!

Слава нашим хоробрим воїнам!

Слава Україні!