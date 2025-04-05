Замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, – це неправильно і небезпечно – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні весь день після російського удару по Кривому Рогу в місті роблять усе можливе для порятунку людей. Деяких поранених – особливо складних – направили в Дніпро. Лікарі намагаються зберегти якнайбільше життів. Я дякую всім, хто залучений до цієї роботи, всім, хто одразу прибув за викликом і хто допомагає зараз. Цей удар – одна з найбільш чорних сторінок для Кривого. На жаль, 18 людей загинули, із них 9 – діти. Найменшому 3 роки. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Учора ввечері й сьогодні багато хто у світі заявив про свою позицію після цього удару – позицію чіткого несприйняття російського терору. Всім, хто це бачить і не заплющує очі, а говорить чітко і ясно правду, не тільки ми в Україні, а й увесь світ має бути вдячним. Замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, – це неправильно, це небезпечно. Це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію. Слабкість іще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, представники якої висловились: лідери, міністри закордонних справ, посольства.

Російська балістика по вулиці звичайного міста, по житловій забудові, а ще й після цього удару – додатковий удар дронами. І ще людина загинула, і ще були поранені. Росія повинна відповідати за все скоєне, треба на них там тиснути – дійсно тиснути, не гаяти час у пустих розмовах, – щоб цю війну закінчити.

У Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби за загиблими. Зараз обʼєднались українські міста, наші села в підтримці Кривого. Від Дніпра і Харкова до Ужгорода, від Одеси до Києва – всі області, усі обласні центри і багато громад – проявляють свою солідарність та вшановують памʼять загиблих. Я дякую всім за цю абсолютно правильну емоцію – емоцію підтримки та єдності, яка зміцнює всю нашу державу. І також окремо я хочу подякувати кожному й кожній, чиє серце відчуло біль і гнів через те, що сталося.

Ми всі маємо памʼятати: війна триває. Обовʼязково треба підтримувати нашу оборону, наших воїнів, нашу державу. Все маємо робити, щоб посилити позиції України і щоб якнайбільше людей у світі знало і максимально відчувало, що відбувається й чому варто бути з Україною, і особливо в такі моменти.

І також я хочу відзначити людей, які проявили себе зараз на місці в Кривому, на місці влучання – працювали там і вчора, і сьогодні. Головне управління ДСНС України на Дніпровщині: Олександр Парубенко, Василь Денисюк, Світлана Чередниченко, психологи Сергій Гайдамака, Тетяна Куценко. Хлопці з Державного гірничорятувального загону ДСНС України: Павло Дорошенко, Євген Білокриницький, Андрій Сірий. Медики: Григорій Максименко, Дмитро Фурсенко. Національна гвардія: Владислав Тичина, Олександр Васильчик. Національна поліція: Іван Труш, Ілля Богдан, Микола Гармаш, Володимир Тітов. Я дякую вам, я дякую всім вашим колегам, кожному в комунальних службах міста, хто дбає про людей, усім лікарям та медичним сестричкам, кожному волонтеру, який підключився до допомоги, і всім, хто дбає про наших людей, про нашу країну. Важливо бути всім разом.

Слава Україні!