Занадто довгі роздуми коштують життя – Олена Зеленська під час виступу на конференції в Ешторілі

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у 9-й конференції в Ешторілі (Португалія). Гасло цьогорічного заходу – «Час переосмислювати», а його мета – переглянути підходи до створення сталого та справедливого майбутнього.

«Війна як ніщо інше спонукає переосмислити й ціну самого часу. Дещо вона зробила нестерпно довгим. Наприклад, обстріли. А дещо – занадто стрімким. Час підльоту російської ракети до будинку в Харкові, який мирно спить, – 30 секунд. На те, щоб зупинити критичну кровотечу в пораненої людини – кілька хвилин. Тому закликаю світ пам’ятати: час має ціну. Ця ціна – життя», – зазначила дружина Президента у виступі.

Вона наголосила, що за 10 років російської агресії Україна мусила переосмислити багато речей, і зараз може поділитися своїм досвідом зі світом. Ідеться про підхід до безпеки та громадянської оборони, важливість стійкості, захист дітей.

«І найболючіше усвідомлення, що у ХХІ столітті стала можливою депортація дітей агресором. І ніхто, навіть найповажніші організації світу, не можуть із цим нічого зробити. Що ж, цю бездіяльність теж варто переосмислити», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді закликала світ діяти не лише для української безпеки, а й для спільної.

«Жодні дії не марні, якщо справді діяти. Мир наближається, якщо за нього боротися. І принципи співіснування можна зберегти, відбудувати, якщо їх захищати, а не відвертатися від їхнього порушення», – наголосила вона.

Також перша леді та віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зустрілися з Президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою.

Олена Зеленська подякувала за допомогу Україні, прихисток майже 60 тисяч українців, за участь у Саміті миру та підтримку Формули миру.

Вона також відзначила готовність Португалії долучитися до відбудови освітніх закладів Житомирщини.