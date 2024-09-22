Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні – звернення Президента
Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні – звернення Президента

22 вересня 2024 року - 22:11

Переглянути всі відео
ностанні новини

Запорізька область та американський штат Пенсильванія уклали угоду про співпрацю

23 вересня 2024 року - 09:50

Президент відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод 

23 вересня 2024 року - 01:58

Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні – звернення Президента

22 вересня 2024 року - 22:07

Україні доводиться захищати право дітей на освіту від російської агресії – Олена Зеленська у виступі на полях Саміту майбутнього ООН

22 вересня 2024 року - 09:30

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до США
Робочий візит Президента України до США

23 вересня 2024 року - 01:58

Перейти до всіх галерей

Запорізька область та американський штат Пенсильванія уклали угоду про співпрацю

23 вересня 2024 року - 09:50

Запорізька область та американський штат Пенсильванія уклали угоду про співпрацю

Під час візиту до США Президент України Володимир Зеленський зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, а також сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

Під час зустрічі обговорили перспективи співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки на регіональному рівні.

«Дякую керівникам американських штатів за готовність розвивати регіональну співпрацю з Україною. Реалізація спільних економічних проєктів допоможе відновленню зруйнованої інфраструктури та створенню робочих місць», – зазначив Глава держави.

У присутності Володимира Зеленського начальник Запорізької ОВА Іван Федоров і Джош Шапіро підписали угоду про співпрацю між Запорізькою ОВА та Співдружністю Пенсильванія.

Передбачена взаємодія між державними органами, науковими установами, організаціями громадянського суспільства та бізнесом. Серед головних напрямів – енергетика, аграрна сфера, цифрові технології та оборона. Угода також сприятиме відбудові Запорізької області.

У штаті Пенсильванія проживає понад 150 тисяч українців та американців українського походження.

«Також тут розміщені виробництва зброї та військової техніки. Для України цей напрям є безумовним пріоритетом. Будемо вдячні за посилення співпраці в цій сфері», – наголосив Президент. 

Між українськими областями та американськими штатами укладено вже п’ять угод. Раніше такі документи були підписані між Київщиною та штатом Вашингтон, між Київщиною та штатом Юта, між Житомирщиною та штатом Індіана, між Чернігівщиною та штатом Міннесота.

ф

Робочий візит Президента України до США

23 вересня 2024 року - 01:58
Версія для друку