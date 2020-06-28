Запорізький госпіталь для ветеранів війни має працювати – Президент

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження Запорізького госпіталю ветеранів війни й доручив Фонду держмайна спільно з Кабінетом Міністрів вирішити питання передачі корпусів, якими користується установа, у власність ОДА. Про це йшлося під час відвідання Главою держави госпіталю в межах його робочої поїздки до Запорізької області. Питання порушили голова ОДА Віталій Боговін і місцеві ветерани.

«Я вважаю, що це мій обов'язок як Президента, обов'язок держави – робити все це. Ми вами дуже пишаємося за все, що ви робите, що роблять наші хлопці та дівчата на сході України, захищаючи наш суверенітет», – сказав Володимир Зеленський.

«Тому це питання ми вирішимо – зараз говорили з Фондом держмайна. Ми все це вирішимо впродовж кількох тижнів», – повідомив Президент, наголосивши, що ветерани повинні отримувати якісну меддопомогу.

Володимир Зеленський зателефонував голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку та доручив опрацювати це питання спільно з Кабінетом Міністрів у найкоротші терміни, щоб госпіталь міг повноцінно функціонувати та надавати послуги ветеранам.

Глава держави констатував, що подібних проблем в Україні багато. Для їхнього розв'язання й було створено Раду ветеранів при Офісі Президента. Він запропонував голові ОДА опрацювати питання не лише збереження, а й модернізації та розвитку медустанови.

Ветерани, з якими спілкувався Володимир Зеленський, також наголосили на необхідності вирішення цього питання та важливості госпіталю для них.

«Наші хлопці свого часу захищали державу й знову стануть на її захист, коли це буде потрібно. Але питання збереження їхнього здоров'я та реабілітації, яку вони мають проходити, – для цього потрібен дійсно спеціалізований заклад. Тому питання збереження цього закладу для нас дуже важливе», – сказав один з учасників зустрічі.

Також обговорювалося створення на базі госпіталю центру психологічної підтримки та реабілітації учасників бойових дій, підтримка ініціатив, які б сприяли появі робочих місць для ветеранів.

Директор госпіталю Тетяна Ярмощук також ознайомила Главу держави з діяльністю установи. Зокрема, з роботою кабінетів функціональної діагностики, реабілітації, психологічної підтримки. Також було продемонстровано палати інтенсивної терапії, умови проживання. Вона розповіла, що щороку в госпіталі допомогу отримують понад 2 тис. ветеранів бойових дій.