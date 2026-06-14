Зараз ми маємо реальну можливість розпочати спорудження Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні – Кирило Буданов під час громадських слухань щодо спорудження Національного меморіалу 

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов взяв участь у громадських слуханнях щодо спорудження Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, на яких були присутні народні депутати, представники уряду, Офісу Президента, Офісу Генерального прокурора, духовенства та рідні Героїв Небесної Сотні.

Від імені Президента України Володимира Зеленського та від себе особисто Кирило Буданов подякував учасникам Революції Гідності та рідним Героїв Небесної Сотні за їхній внесок у боротьбу за Україну.

«Їхній подвиг кардинально вплинув на формування сучасної української нації та став невід’ємною частиною нашої національної ідентичності. Саме цю національну ідентичність ми відстоюємо сьогодні на полі бою. Ми воюємо за право бути українцями, за право самим визначати своє майбутнє, за право жити у власній державі, де ніхто й ніколи нам більше не зможе ставити будь-яких ультиматумів», – сказав він.

Присутні обговорили та схвалили презентацію проєкту музеєфікації Екуменічного храму Архистратига Михаїла та українських новомучеників на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Ця каплиця Української греко-католицької церкви є офіційним місцем пам’яті, де регулярно проводять поминальні богослужіння за загиблими, зведена ще в березні 2014 року, але не мала належних документів. Зараз тривають роботи щодо узаконення споруди та погодження проєкту її реставрації, переміщення, а також упорядкування території поруч, де є хрест, Дзвін Гідності й портрети загиблих.

Також розглянули та погодили презентацію дорожньої карти реалізації проєкту будівництва Музею Революції Гідності. Присутні обговорили архітектурний проєкт «Штурм пагорба». За словами народної депутатки Ганни Бондар, уже зняті всі юридичні перепони, що не давали змоги почати будівництво раніше. А до кінця року буде обрано замовника, відкрито фінансування та погоджено всі проєктні питання, щоб почати зведення музею вже у 2027 році.

Особливу увагу приділили презентації концепції меморіального простору на Алеї Героїв Небесної Сотні та проєкту його спорудження поруч із музеєм.

Родини Героїв Небесної Сотні подякували за увагу та повагу до питання гідного вшанування своїх рідних.

«Меморіал Героїв Небесної Сотні має стати місцем пам’яті, гідності та сили. Місцем, де кожне наступне покоління українців зможе зрозуміти ціну нашої свободи, справжню ціну нашої державності», – підсумував Кирило Буданов.