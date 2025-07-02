Зараз на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Кілька важливих речей за сьогодні. Щойно була зустріч із підприємцями – членами Американської торговельної палати. Значимі бізнеси. Я подякував їм за роботу в Україні та з Україною – це компанії, які сплачують податки в нашій державі та зберігають робочі місця. Але також це компанії та люди, що мають значний вплив. Для всіх нас в Україні важливо, щоб кожен зараз використовував свій особистий вплив заради спільного результату. Продовження американської підтримки для України, для нашого захисту, для наших людей – це наш спільний інтерес. Усіх у державі. ППО для України – це захист для кожної компанії, яка працює в державі, має тут свою власність і розвиває виробництва. Український меседж абсолютно очевидний: разом можемо зробити більше. Я дякую всім компаніям і підприємцям, які підтримують український захист, які підтримують українську стійкість. Ми сьогодні говорили про те, що важливо, коли компанії виходять із російського ринку й працюють саме тут, в Україні. Ми також будуємо нову мережу співпраці з Америкою та багатьма іншими країнами на основі спільних можливостей у розвитку промисловості, промисловості технологічних секторів.

Але, звісно, безпека, звісно, захист від російських ударів – це основа основ, і ми очікуємо більшої активності від підприємців у просуванні цього нашого безпекового порядку денного.

Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей. Сьогодні ж обговорили наступні кроки у відносинах із Європейським Союзом – на це півріччя головування Данії. Була сьогодні нарада з нашими урядовцями та командою Офісу – готуємо також із Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, спільне виробництво, і готуємо новини щодо наших дронів, дронів-перехоплювачів.

Говорив сьогодні з Президентом Єгипту – дуже важлива розмова. Про наші двосторонні відносини, а також, звісно, про те, як наблизити завершення війни. Єгипет готовий допомагати. Домовилися про активізацію роботи міжурядової комісії Україна – Єгипет і всю нашу двосторонню співпрацю.

І ще одне.

Ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов’язали себе з Росією. Фігури з політичним впливом і російським паспортом, особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, зокрема проти духовної незалежності, кожен, хто підтримує агресію чи виправдовує її, – усім цим персонам місця в Україні немає й не буде. Ухвалюємо відповідні рішення. І готуємо нові українські санкції – будуть рішення РНБО.

Слава Україні!