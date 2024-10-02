Зараз на всіх напрямках і на всіх рівнях готуємо максимальні результати для держави на осінь – звернення Президента   

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Перше – доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключові речі – і щодо посилення Служби, і щодо нашої роботи стосовно надзвичайно чутливої інформації, яку здобувають наші українські розвідники. Зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях ми готуємо максимальні результати для держави на осінь. Увесь необхідний зміст для «Рамштайну» – військові, Офіс, дипломати – усе, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, – усе це забезпечимо. З іншого боку, працюємо й щодо тих намірів, які має ворог. Ми готуємось протидіяти, і саме так, як буде найбільш корисно для захисту України, для захисту життів наших людей.

Друге – уже кілька разів говорив сьогодні з Головкомом. Передусім – щодо Донеччини, щодо напрямків, де зараз особливо важко. Дякую кожній нашій бойовій бригаді за справжню стійкість і справжню відвагу. Щотижня попри все наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту, і це найголовніше – виснажувати ворога й забезпечувати Україні можливість переконувати партнерів у саме таких кроках, які здатні принципово, стратегічно змінити воєнну ситуацію. Дуже потребуємо цієї рішучості від партнерів. Далекобійності. І окремо я хочу подякувати кожному лідеру, усім друзям України за розуміння, що тиску на Росію зараз замало, і саме тому – тільки тому – російське керівництво не сприймає серйозно дипломатію. Сили треба більше.

І ще кілька речей.

Минулої ночі російська армія завдала чергового удару по Україні «шахедами». Зокрема, є влучання в Одеській області, в Ізмаїльському районі, зовсім неподалік від кордону Румунії. «Шахеди» вдарили по звичайній цивільній інфраструктурі – поромному терміналу, по вантажівках, по складу із зерном. Саме те, що російські терористи завжди сприймають як мішень – продовольча безпека регіону та світу. Україна давно говорить усім сусідам, усім основним партнерам: треба взаємодіяти, треба разом збивати «шахеди», збивати ракети, а надто в районах, які поруч із державами НАТО. Це абсолютно можливо. Щоразу на Близькому Сході під час злочинних іранських ударів ми бачимо, як міжнародна коаліція діє разом. Я дякую кожній державі, яка дійсно допомагає нам із ППО. Я дякую особливо Румунії за «петріот». І ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо взагалі покласти край російському терору, збиваючи «шахеди», збиваючи ракети у взаємодії.

Сьогодні ж говорили про відновлення в Україні, про будівництво укриттів із Самантою Пауер, керівницею USAID – американської Агенції з міжнародного розвитку. Зараз, перед зимою, дуже важливо пришвидшитись із реалізацією всіх наявних проєктів – захисних в енергетиці, безпекових у громадах – для шкіл, для лікарень. На всіх рівнях ми маємо бути ефективними – і в Україні, і у відносинах із нашими партнерами, і у партнерів – у розумінні перспектив.

Я дякую всім, хто б’ється й працює заради нашої держави та людей! Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!