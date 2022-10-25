Зараз надзвичайно важливо захищати людяність і посилювати співпрацю в демократичному світі – Володимир Зеленський на зустрічі з представниками світових єврейських спільнот

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із впливовими представниками світових єврейських спільнот, що була присвячена важливості захисту загальнолюдських цінностей, гарантування безпеки й миру та збереження історичної пам'яті.

У зустрічі, зокрема, узяв участь колишній радянський політичний в’язень, міністр та віце-прем’єр в урядах Ізраїлю, голова виконавчої ради Єврейського агентства для Ізраїлю Натан Щаранський; за допомогою відеозв’язку долучилися: президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер, екс-сенатор США від штату Коннектикут Джо Ліберман, головний рабин Києва, президент Об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Дов Блайх.

Глава держави подякував учасникам зустрічі за незмінну увагу й підтримку України, особливо в нинішній складний час.

«Ваш голос звучить вагомо й завжди має значення для суспільної думки. Тому я прошу вас і надалі поширювати правду про терор, який принесла Росія, і про допомогу, якої ми потребуємо», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що народи України та Ізраїлю мають багато спільного, їх поєднує історична пам’ять, зокрема й про трагічні сторінки історії, а також прагнення гарантувати безпеку для людей і своїх держав. Тому сьогодні, у час жахливої російської агресії, Україна сподівається на рішучішу підтримку з боку Держави Ізраїль.

«Ми сьогодні боремося з таким страшним явищем, як рашизм, і без об’єднаної позиції вільного демократичного світу його неможливо побороти. Якщо не давати чіткої політичної оцінки Російській Федерації з боку Ізраїлю, виникатимуть нові явища на зразок союзу Росії та Ірану. Вони вже випустили по нас сотні іранських дронів-камікадзе «Шахед». Потім ми навздогін боротимемося проти цього всім світом», – зазначив Володимир Зеленський і наголосив на необхідності вже зараз діяти більш рішучо та в єдності.

Натан Щаранський висловив солідарність із героїчною боротьбою українського народу, який сьогодні відстоює своє майбутнє та майбутнє всього вільного світу. Тому обов’язок усіх без винятку демократичних країн – підтримати цю боротьбу.

Він акцентував, що саме тому Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» реалізує проект щодо збору доказів злочинів проти людяності на території України.

Глава Української держави зазначив, що в цей час надзвичайно важливо приділяти ще більше уваги захисту історичної пам'яті та інформуванню про те, які висновки людство зробило з масштабних трагедій XX століття.

З огляду на це учасники зустрічі обговорили продовження реалізації проекту будівництва Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

«Ми не забули й обов’язково маємо реалізувати цей проект. Але для цього маємо захистити сьогодні нашу державу», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України подякував наглядовій раді Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» та всім причетним за продовження роботи над проектом.

Зі свого боку Натан Щаранський як голова наглядової ради Меморіального центру наголосив на важливості пам’ятати всі уроки Голокосту та зберегти пам'ять про героїзм українців.

Колишній сенатор США Джо Ліберман подякував Володимиру Зеленському за підтримку фонду «Бабин Яр».

«Із самого початку ми розуміли, що це має бути не просто музей у Києві, а така жива інституція, яка займалася б адвокацією та відстоюванням прав у зв’язку з тим, що відбувається сьогодні у світі», – сказав він.

Президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер зазначив, що сьогодні головне питання для американського суспільства, для американських євреїв – що вони можуть зробити для допомоги Україні, зокрема в питанні збереження пам’яті про Бабин Яр.

«Ми готові працювати з Українською державою, відстоювати її інтереси, щоб надавати більшу й швидшу підтримку вашому уряду і вашій армії», – наголосив президент Всесвітнього єврейського конгресу.

Член наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», бізнесмен Віктор Пінчук зазначив, що, на жаль, сьогодні світ став свідком нового геноциду – стосовно українського народу. Тому ці злочини обов’язково мають бути зафіксовані, а цивілізовані країни, зокрема Ізраїль, повинні допомогти Україні зупинити цей геноцид і тероризм.