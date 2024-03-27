Зараз спільне завдання – дати всі можливості, щоб у Сумській області були робочі місця, працював соціальний захист – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Сьогодні – Сумщина. З командою весь день тут. Спочатку – наші військові. Відвідав наших хлопців, які лікуються після поранень. Відзначив державними нагородами. Велика вдячність, низький уклін лікарям, усім медичним сестричкам, кожному, хто допомагає відновлюватися після поранень.

Друге за сьогодні – це, звичайно, всі питання захисту Сумщини, кожної громади, кожного міста. Особливо складно в прикордонні – там постійний російський терор. Там постійні обстріли, авіаційні удари, протидія диверсійним групам ворога. Я вдячний усім солдатам, усім командирам і Збройних Сил, і воїнам прикордонної служби, і нашим поліцейським, і Нацгвардії, Службі безпеки України – усім, хто залучений. Усім, хто захищає. Дякую, що не дозволяєте перетворити нашу землю на зону російської присутності. Кожен окупант, який посміє заходити сюди, буде знищений.

Провів тривалу координаційну нараду. Пройшлися і по питаннях внутрішньої безпеки в області – від укриттів до протидії злочинності, – і по всіх питаннях оборони. Дуже предметно – щодо економіки та соціальної ситуації. Зараз спільне завдання і уряду, і обласної влади, і керівників громад – дати всі можливості, щоб тут, у нашій Сумській області, були робочі місця, щоб працював соціальний захист, щоб були надійні надходження до бюджету.

Вперше провели регіональну зустріч щодо нашої нової програми економічної політики «Зроблено в Україні». Є суттєвий обсяг коштів на цей рік – на всі регіони нашої держави. Гарантовано – і на Сумську область. Є цілком конкретні завдання для урядовців, для Фонду держмайна, для Офісу Президента і для обласної влади за підсумками зустрічей і нарад тут сьогодні. Є підписані контракти для нашого оборонно-промислового комплексу. Я пишаюся тим, що з кожним місяцем усе більше компаній, усе більше розробників пропонують конкретні зразки зброї, снарядів, техніки, машин для розмінування, багатьох інших речей – усього того, що потрібно на фронті та що завдяки силі технологій зберігатиме життя наших людей. Зокрема, за сьогодні є нові контракти на автоматизовані системи ведення вогню, нові FPV-дрони з відповідними скидами, тренажери для мобільних вогневих груп, які допоможуть ефективніше збивати «шахеди». Усе те, що справді потрібно.

І ще одне. Те, що особливо надихає.

Я зустрівся зі студентами, які навчаються в університеті тут, на Сумщині. І які так очевидно хочуть, щоб Україні все вдавалося, щоби ми вигравали, щоб можна було жити й розвиватися тут, у себе вдома, в Україні. Все для цього зробимо.

Україна вміє бути сильною. Маємо щодня додавати нашій державі, нашим людям упевненості. І, будь ласка, завжди будьте вдячними тим, хто зберігає нормальне життя в нашій державі, в усіх наших громадах.

Дякую тобі, Сумщино!

Слава Україні!