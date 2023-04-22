Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів сьогодні Ставку. Доповідали генерали Сирський, Тарнавський, Головком, керівник ГУР, представники уряду.

Постійно й дуже уважно аналізуємо перебіг бойових дій, найгарячіші та всі потенційно небезпечні напрямки. Передова – пріоритет номер один.

Активно готуємо й нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті. Питання їхнього забезпечення, тренування, інтеграції в загальний План оборони – щоразу на засіданнях Ставки додаємо важливих деталей.

Усі в Україні маємо розуміти, що головним завданням держави є деокупація наших територій, повернення наших земель і наших людей із російської неволі. Ресурси держави спрямовуються передусім на це завдання. І я вдячний усім, хто допомагає. Хто зберігає увагу світу до України. Усім, хто створює в Україні робочі місця, хто сплачує податки, хто залишається в країні й підтримує роботу своїх підприємств. Усім, хто організовує збори для наших воїнів та відновлення – збори в Україні, в інших країнах… Зараз так само, як і минулого року, усім нам треба зберігати єдність, мобілізованість та повну концентрацію на обороні.

Хочу сьогодні окремо подякувати кожному й кожній, хто на державних оборонних підприємствах та в бізнесі, який долучився, виробляє зброю та амуніцію, дрони, усім, хто ремонтує техніку, хто створює нову техніку, зокрема для розмінування. Дякую вам за те, що попри все Україна нарощує наш оборонний виробничий потенціал.

Сьогодні на Ставці ми, як завжди, предметно розглянули ракетну програму, питання щодо боєприпасів.

Увесь день максимальна увага комунікації у форматі «Рамштайн», сьогодні – засідання. Я дякую тим партнерам, чия рішучість цілком відповідає реальній ситуації й потребам на полі бою. Очікую доповідь міністра оборони за результатами «Рамштайну».

Говорив із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку, вона була з візитом у Києві. Ключове – це реальна економічна взаємодія ЄБРР з Україною, залученість банку до відновлення й розвитку нашої країни.

Кожна інвестиція зараз, кожне збережене чи створене робоче місце в Україні, кожен реалізований економічний проект – це теж захист. А коли йдеться про захист, критично важливою є швидкість. Звернули увагу ЄБРР, зокрема, на нагальні потреби у відбудові, на житлове будівництво, на інвестиційні можливості в Україні. Працювати з Україною та в Україні саме зараз – це реалізовувати саме ту місію, заради якої й був створений ЄБРР.

Провів сьогодні й спеціальну нараду щодо тих заходів – передусім міжнародних, – які мають відбутися найближчими тижнями й місяцями. Ми детально опрацьовуємо зміст кожного заходу. Україна й наші воїни не мають часу на формальну політику та будь-які непрактичні речі. Кожен захід, кожні переговори й зустрічі мають дати конкретну допомогу обороні, мають конкретно посилювати наших воїнів і захист наших цінностей.

Зброя й снаряди для наших воїнів, стійкість для нашої економіки, реальна підготовленість до будь-яких сценаріїв – усе це абсолютно предметно. Так було й так буде.

Звичайно, я хочу подякувати нашим воїнам.

Бахмут. За сміливі дії – 5-й окремій штурмовій бригаді. Дякую, хлопці! Лиманський напрямок. За стійкість і надійне утримання позицій – 66-та окрема механізована бригада. Молодці!

96-та Київська зенітна ракетна бригада. Дякую вам, воїни, за влучність!

Дякую всім, хто зараз на позиціях, в окопах, на бойових завданнях, на бойовому чергуванні!

Дякую всім, хто допомагає фронту!

І, будь ласка, згадуйте тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну й українців. Світла памʼять нашим героям!

Слава Україні!