Зараз уже можемо сказати: є посилення нашої ППО, у небі зможемо зробити більше – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Кілька важливих звітів за сьогодні було.

По-перше, довга доповідь Головкома Сирського. По фронтовій ситуації. Головком сам об’їжджав частину бригад. Ключове питання – це забезпечення наших військових. Чого саме не вистачає – по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів.

Дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат.

Далі – була доповідь командувача Повітряних сил. І по роботі наших вогневих груп – по збиттю «шахедів», і щодо протидії російським ракетам… Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький «Петріот» прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України.

Третє за сьогодні – доповідь голови СБУ. Хороші результати у протидії колаборантам. Є також деякі речі, про які ми зараз публічно не можемо говорити. Просто не варто. Окупант повинен це відчути.

Четверте. Доповідь міністра внутрішніх справ. По розслідуванню вбивства Ірини Фаріон. Важкий процес. Але всі необхідні сили задіяні, і з’являється більше даних щодо виконавця цього злочину.

П’яте. Були доповіді урядовців, передусім щодо енергетики. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики. Хочу відзначити роботу всіх наших ремонтних бригад, наших працівників «атомки», всіх, хто задіяний для стабілізації постачання. Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики.

Розуміємо, що маємо справу з терористами, та російські удари не припиняються. Але все ж українські енергетики стараються зробити ситуацію такою, щоб дефіциту стало менше.

Хочу подякувати всім, хто нам допомагає! Слава нашим людям!

Слава Україні!