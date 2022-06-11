Зараз всі українці мають бути єдиним народом, який бореться й не дозволяє світу перемкнути увагу з подій в Україні – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Усі наші захисники й захисниці!

Коротко звітую про день, що минає. Вже, до речі, 107-й день нашої оборони.

Тривають дуже жорстокі бої на Донбасі. Щодня повторюю ці назви: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Словʼянськ, багато-багато інших. Повторюю на нарадах з військовими, з дипломатами, у розмовах з представниками держав-партнерів.

Росія хоче розбити кожне місто Донбасу, кожне – це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Усі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів – це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу.

Мабуть, це найшвидший приклад повної деградації будь-якої держави – той шлях, який пройшла російська держава за 107 днів.

Українські військові роблять усе, щоб зупинити наступальні дії окупантів. Наскільки це можливо. Наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії – усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати в наших партнерів.

Зустрівся в Києві з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом. Говорили саме про це – як зупинити російську агресію, як позбавити її наступального потенціалу, яке ще постачання потрібне для нашої армії. В оборонних питаннях британці демонструють справжнє лідерство.

Звернувся сьогодні й до британської університетської спільноти, поспілкувався зі студентами. Працюю на всіх рівнях, щоб світ нас чув і знав, що нам потрібно.

Було багато запитань від студентів про те, яким буде наше життя після цієї війни. Про відбудову, залучення провідних фахівців, про систему освіти.

Звичайно, ми готуємося до масштабного відновлення нашої держави. Звичайно, ми вже розпочали відбудову на звільненій території. Звичайно, ми багато що змінимо в нашому житті після цієї війни. І добре, що у світі цікавляться деталями, хочуть долучитися, думають, як знайти можливості, щоб працювати на Україну після нашої перемоги.

Але битви ще тривають. І саме зараз, саме в цих дуже тяжких битвах вирішується, коли буде те «після». Вирішується, на яких рубежах остаточно ми зламаємо плани окупантів. І всі мають про це нагадувати суспільствам в інших країнах. Про битви, які тривають зараз. Про підтримку, яка необхідна зараз. Не тільки від політиків і дипломатів це залежить. Але й від журналістів, від активістів, від підприємців, від наших переселенців, які перебувають за кордоном.

Зараз такий час, що всі українці й українки мають бути одним цілим – народом, який бореться й не дозволяє світу перемкнути увагу з того, що відбувається зараз на полі бою в Україні.

Звернувся сьогодні й до учасників Копенгагенського демократичного саміту. Говорив, зокрема, і про відповідь Європейського Союзу, яку ми очікуємо щодо нашої заявки на кандидатство. Знову й знову буду підкреслювати: це буде відповідь ЄС не тільки Україні, а й своєму власному майбутньому – майбутньому європейського проекту.

Я вдячний уряду Британії, керівництву Світового банку, уряду Канади за нові кроки у фінансовій підтримці України. Напередодні наша держава отримала 1,5 мільярда доларів США: мільярд – це Світовий Банк, ще 500 мільйонів – це Британія. Пряма бюджетна підтримка. Використаємо для оплати праці в бюджетному секторі.

Канада ж стала першою державою, яка спрямувала кошти на наш адміністративний рахунок в МВФ, це мільярд канадських доларів.

Уряд України вже почав реалізацію тих рішень, які обговорювали на нарадах цього тижня.

Погоджено законопроект, який дасть змогу розмитнення авто через державний сервіс у «Дії». Увесь процес розмитнення буде максимально прозорим, зручним і одразу прибере всі тіньові схеми, які були можливі в попередні роки в цій сфері.

Сподіваюся, народні депутати України швидко проголосують за такий крок.

Також сьогодні урядом представлені вже конкретні деталі нових державних програм, які мають забезпечити нові робочі місця й підтримку для бізнесу у цей дуже складний для всіх нас час. Передусім це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого й середнього підприємництва.

Попри весь тиск Росії, попри всі російські удари зробимо все, щоб економіка України, щоб економічна активність в Україні відроджувалася.

Підписав увечері два укази про нагородження наших героїв. Загалом державними нагородами відзначені 242 учасники бойових дій, з них вісім – посмертно.

Вічна памʼять усім, чиї життя забрали окупанти!

Вічна слава кожному й кожній, хто воює за Україну!

Слава Україні!