Засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться попри події в Білорусі – Президент

Попри останні події в Білорусі наступне засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) відбудеться 18 серпня, і на ньому розглядатимуться важливі питання, наголосив Президент України Володимир Зеленський.

«Я впевнений, що процес (переговорів у Мінському форматі. – Ред.) не зупиниться. Найближча зустріч планується на 18 серпня. Зустріч буде вже у новому форматі під головуванням Леоніда Макаровича Кравчука», – сказав Глава держави під час спілкування зі ЗМІ в місті Борисполі Київської області.

Володимир Зеленський зазначив, що серед головних питань, які розглядатимуться на найближчому засіданні ТКГ, – продовження дотримання режиму тиші та взаємне звільнення утримуваних осіб.

«Ми до ОБСЄ вже передали новий список (осіб для взаємного звільнення. – Ред.). ОБСЄ підтвердила наш список на обмін, там близько 100 людей. Зараз ми чекаємо від тієї сторони, що вони теж нададуть свій узгоджений список, і потім ОБСЄ повинна визначитися у нашому форматі Україна – Росія – ОБСЄ у Тристоронній групі, коли може технічно робитися обмін», – зазначив Президент.

Глава держави зауважив, що на засіданні ТКГ також будуть розглянуті питання щодо розмінування територій та безпекові питання.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності негайного звільнення всіх українських громадян, які нещодавно були затримані в Білорусі.

«Ми говоримо із МЗС, і вчора вони сконтактувалися з білоруською стороною… За сьогоднішньою статистикою, там затримано троє українських громадян. Зараз ведуться перемовини. Ми наполегливо хочемо, щоб повернули наших громадян в Україну», – повідомив Глава держави.

Президент наголосив на потребі діалогу, «щоб не було смертей та постраждалих».

Володимир Зеленський також звернувся до співгромадян з проханням утриматися від поїздок до Білорусі, поки ситуація в цій країні не стабілізується.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 30 липня 2020 року підписав указ, згідно з яким перший Президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ.