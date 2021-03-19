Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква поінформував Торгово-промислову палату України про зовнішньоекономічні пріоритети держави на 2021 рік

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква взяв участь у засіданні Ради Торгово-промислової палати України.

Звертаючись до учасників заходу, Ігор Жовква високо оцінив практичну допомогу ТПП вітчизняному бізнесу у виході на ринки іноземних держав, а також рівень співпраці палати з державними органами в контексті просування зовнішньоекономічних інтересів України.

Заступник керівника Офісу Президента вказав на необхідність подальшого поглиблення взаємодії між бізнесом та владою на тлі складних викликів для економіки нашої держави, обумовлених негативними наслідками пандемії COVID-19 та російської агресії.

«Світова криза внаслідок пандемії COVID-19, або коронакриза, стала першим справжнім системним потрясінням планетарного масштабу у новому тисячолітті. Ми всі змушені грати за новими правилами нового пандемічного світу. Маємо працювати спільно задля винайдення «рецепту успіху» нашої держави, зокрема в зовнішньоекономічній діяльності, який відповідатиме реаліям мінливого та сповненого викликів сучасного світу», – заявив Ігор Жовква.

Було відзначено незмінність курсу України на європейську інтеграцію, а також важливість розбудови торговельно-економічного співробітництва та галузевої співпраці з ЄС. У цьому зв’язку вказано на важливість подальшої імплементації Угоди про асоціацію та її адаптації до реалій сьогодення, укладення угоди з ЄС про «промисловий безвіз», залучення України до реалізації Європейського зеленого курсу, укладення Угоди про спільний авіаційний простір, інтеграції енергетичних ринків України та ЄС, наближення України до Єдиного цифрового ринку Євросоюзу.

Ігор Жовква наголосив на важливості розширення торговельних можливостей України, зокрема шляхом укладення угод про вільну торгівлю з іноземними державами. Як було зазначено, «подальша лібералізація торгівлі України з країнами світу – пріоритет для України та надважке завдання в умовах «ковідного протекціонізму».

Заступник керівника Офісу Президента також наголосив на необхідності поглиблення співпраці з міжнародними економічними організаціями та регіональними об’єднаннями. Крім МВФ та Світового банку, ефективна взаємодія з якими є важливою запорукою макрофінансової стабільності України, відзначено важливість розбудови співпраці нашої країни з Організацією економічного співробітництва та розвитку, Асоціацією держав Південно-Східної Азії, а також у межах Угоди про регіональне всеохоплююче економічне партнерство (RCEP).

Учасники заходу погодилися з наведеними аргументами щодо нагальної необхідності зміни структури експорту України шляхом просування на зовнішні ринки вітчизняної продукції з високою доданою вартістю, а також пріоритетності утримання традиційних та освоєння нових зовнішніх ринків.

Ігор Жовква також розповів про практичні аспекти виконання доручення Глави держави щодо економізації зовнішньої політики. У цьому контексті він підкреслив важливість розбудови інституційної структури закордонних дипломатичних установ у сфері економічної дипломатії, визначення для них цільових практичних завдань щодо просування українського експорту, а також реалізації інвестиційних проектів за участю українського бізнесу.

Було наголошено, що просування зовнішньоекономічного порядку денного нашої держави перебуває у фокусі пріоритетної уваги Президента України. Представники бізнесу позитивно оцінили незмінну вимогу Глави держави щодо того, щоб кожен його закордонний візит включав економічні заходи та приносив конкретні результати в торговельно-економічній сфері.