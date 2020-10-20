Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

20 жовтня 2020 року - 13:17

Переглянути всі відео
ностанні новини

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч з Послом Арабської Республіки Єгипет в Україні

13 листопада 2020 року - 16:17

Завдяки рішучим діям Президента після рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства питання про втрату безвізу з ЄС зняте – Ігор Жовква

12 листопада 2020 року - 15:54

Поновлення посади спецпредставника Держдепартаменту з питань України дало б змогу США краще розуміти, як проходить процес мирних переговорів – Ігор Жовква

12 листопада 2020 року - 15:39

Між Україною та США формально й реально існує стратегічне партнерство – заступник керівника Офісу Президента

12 листопада 2020 року - 15:28

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей
Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей

6 листопада 2020 року - 17:23

Перейти до всіх галерей

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч з Послом Арабської Республіки Єгипет в Україні

13 листопада 2020 року - 16:17

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч з Послом Арабської Республіки Єгипет в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з новопризначеним Послом Арабської Республіки Єгипет в Україні Айманом Ельгаммалем.

Співрозмовники позитивно відзначили той факт, що, незважаючи на пандемію, Україні та Єгипту вдалося зберегти високу динаміку двосторонніх контактів. У цьому контексті сторони обговорили результати візиту української делегації до Каїра 26-29 жовтня цього року та проведені з високопосадовцями Єгипту переговори. Ігор Жовква та Айман Ельгаммаль обмінялись думками щодо шляхів активізації співпраці у сферах торгівлі, промисловості, освіти, космосу, охорони здоров’я.

Під час бесіди було наголошено на необхідності реалізації проектів українських підприємств в АРЄ у промисловості та інфраструктурі. Заступник керівника Офісу Президента відзначив наявний потенціал до збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції не тільки до Єгипту, а й до інших країн Африки.

Айман Ельгаммаль висловив бажання розширити двосторонню співпрацю у всіх сферах, які становлять обопільний інтерес. Посол Єгипту також висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна. Окрема увага була приділена налагодженню експорту українських товарів до країн регіону.

Сторони також домовились продовжити підготовку до обміну візитами, зокрема на найвищому рівні, після стабілізації ситуації з коронавірусом.

Версія для друку