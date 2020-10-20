Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч з Послом Арабської Республіки Єгипет в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з новопризначеним Послом Арабської Республіки Єгипет в Україні Айманом Ельгаммалем.

Співрозмовники позитивно відзначили той факт, що, незважаючи на пандемію, Україні та Єгипту вдалося зберегти високу динаміку двосторонніх контактів. У цьому контексті сторони обговорили результати візиту української делегації до Каїра 26-29 жовтня цього року та проведені з високопосадовцями Єгипту переговори. Ігор Жовква та Айман Ельгаммаль обмінялись думками щодо шляхів активізації співпраці у сферах торгівлі, промисловості, освіти, космосу, охорони здоров’я.

Під час бесіди було наголошено на необхідності реалізації проектів українських підприємств в АРЄ у промисловості та інфраструктурі. Заступник керівника Офісу Президента відзначив наявний потенціал до збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції не тільки до Єгипту, а й до інших країн Африки.

Айман Ельгаммаль висловив бажання розширити двосторонню співпрацю у всіх сферах, які становлять обопільний інтерес. Посол Єгипту також висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна. Окрема увага була приділена налагодженню експорту українських товарів до країн регіону.

Сторони також домовились продовжити підготовку до обміну візитами, зокрема на найвищому рівні, після стабілізації ситуації з коронавірусом.