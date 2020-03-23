Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся з координатором системи ООН в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з координатором системи ООН, гуманітарним координатором в Україні пані Оснат Лубрані.

Головним питанням зустрічі стала підтримка України в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Ігор Жовква поінформував Оснат Лубрані про щоденну роботу в Офісі Президента України координаційного механізму для протидії коронавірусу та безпосередні зусилля Глави держави з метою отримання необхідної для цього практичної та фінансової допомоги.

Було також обговорено актуальні питання подальшої координації роботи державних органів влади з установами ООН у цих питаннях.

Заступник керівника Офісу Президента подякував представниці ООН за вже надану допомогу Україні для закупівлі медичного обладнання в обсязі $160 млн.

Окремо відзначено оголошений Генеральним секретарем ООН Глобальний план гуманітарного реагування на коронавірус, у межах якого заплановано додатково виділити понад $30 млн допомоги Україні. У зв’язку з цим Ігор Жовква зауважив, що ця допомога має спрямовуватися передусім у ті регіони, які потребують її вже сьогодні.

Заступник керівника Офісу Президента закликав представницю ООН сприяти залученню можливостей ВООЗ для координації співпраці українських фахівців – вірусологів, які працюють над вакциною проти коронавірусу, з їхніми іноземними партнерами з метою консолідації відповідних міжнародних зусиль.

Крім того, під час зустрічі було наголошено на необхідності продовження співпраці України з Організацією Об’єднаних Націй для завчасної підготовки дієвого плану заходів з відновлення Донбасу.

Ігор Жовква також висловив сподівання на подальшу активну підтримку з боку ООН процесу реформ в Україні, зокрема залучення Організації на якомога вищому рівні до роботи Конференції з питань реформ в Україні, яку планується провести влітку цього року в Литві.

Було досягнуто домовленості продовжувати активні контакти української сторони з ООН, зокрема на вищому політичному рівні.