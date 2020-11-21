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26 листопада 2020 року - 19:31

Заступник керівника Офісу Президента обговорив з представниками еміратської оборонної компанії EDGE перспективи співпраці у сфері ВТС

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з керівником підрозділу озброєння компанії EDGE Хамадом Мохаммедом Альмараром.

Співрозмовники обговорили шляхи активізації двосторонньої співпраці у сфері військово-технічного співробітництва.

У цьому контексті Ігор Жовква відзначив важливість встановлення та підтримки дієвих контактів між українськими та еміратськими компаніями військово-промислового комплексу. Саме про це було домовлено під час телефонної розмови Президента Володимира Зеленського та Спадкоємного принца емірату Абу-Дабі Мухаммада Аль Нагаяна 13 квітня цього року.

Зі свого боку Хамад Мохаммед Альмарар підтвердив зацікавленість представників оборонних компаній ОАЕ у підписанні нових контрактів з українськими підприємствами, зазначивши, що, на його думку, саме цей напрям є стратегічним для двосторонніх відносин, а Україна є одним з ключових партнерів ОАЕ у цій сфері.

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