Заступник керівника Офісу Президента ознайомився з перебігом реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту «Херсон»

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час робочої поїздки до Херсонської області ознайомився з перебігом реконструкції злітно-посадкової смуги у Міжнародному аеропорту «Херсон», яка здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським.

«Аеропорт «Херсон» – один з перших, який реконструюється за програмою Президента «Велике будівництво» у межах розвитку регіональних аеропортів», – сказав Кирило Тимошенко.

За його словами, наразі також триває реконструкція низки інших регіональних летовищ в Україні.

«На прикладі Херсона ми бачимо: коли починає роботу «Велике будівництво», з’являється швидкість і якість. Тільки місяць тому тут вийшли на роботу підрядні організації, і вже наприкінці цього року буде готова смуга, і наступного року, в новий літній сезон, аеропорт почне приймати рейси іншого класу і збільшить пасажиропотік. Люди можуть їхати сюди як з туристичною метою, так і у справах бізнесу. Для нас це приклад, як можна відбудовувати країну та збільшувати пасажиропотоки по всій країні», – наголосив Кирило Тимошенко.

Злітно-посадкова смуга аеропорту «Херсон» експлуатується понад 35 років і за цей час її капітально не ремонтували. Це негативно позначилося на безпеці та регулярності польотів, що стримує розвиток авіаперевезень.

Будівельні роботи на летовищі розпочалися у вересні 2021 року. На сьогодні в аеропорту повністю розібрано ділянки наявної смуги, покладено вирівнювальний шар асфальтобетону, тривають роботи з улаштування піщаної основи під нову частину смуги.

Після реконструкції довжина злітно-посадкової смуги збільшиться, і аеропорт «Херсон» зможе приймати літаки класу Boeing 737-800/900 та Airbus А321.

Також в аеропорту триває будівництво світлосигнальної та навігаційної систем.

Директор КП «Міжнародний аеропорт «Херсон» Віталій Кучерук розповів заступникові керівника Офісу Президента про програму розвитку летовища. Зокрема, за його словами, заплановано реконструювати аеровокзальний комплекс та побудувати нові пасажирський і вантажний термінали.