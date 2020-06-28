Заступник керівника Офісу Президента: Програма «Доступні кредити 5-7-9%» працює – вже видано кредитів на понад 3,3 млрд грн

Програма фінансової державної підтримки мікро- та малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» ефективно працює, збільшується кількість банків, що надають цю послугу. Про це повідомила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів.

«Ініційована Президентом на початку року програма кредитування «5-7-9%» ефективно реалізується. Станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 мільярда гривень для 1755 компаній. У структурі кредитного портфеля найбільше коштів було надано підприємствам сільського господарства (62%) та переробної промисловості (14%)», – розповіла заступник керівника Офісу Президента.

За її словами, серед регіонів України за кількістю оформлених договорів лідирують Харківська (12%), Київська (11%) та Сумська (8%) області.

Юлія Ковалів зазначила, що нині програма кредитування «5-7-9%» доступна у 18 банках, ще 10 фінансових установ виявили бажання долучитися до неї, що свідчить про успішність ініціативи.

Програма постійно розширюватиметься, до участі в ній намагатимуться залучити якомога більшу кількість підприємств і приватних осіб.

Нагадаємо, державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» ініційована Президентом України та Кабінетом Міністрів для широкої підтримки проектів українських мікро- та малих підприємств.

Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.