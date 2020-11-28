Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського у День пам’яті жертв голодоморів
Звернення Президента України Володимира Зеленського у День пам’яті жертв голодоморів

28 листопада 2020 року - 11:00

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент закликає парламентарів одностайно підтримати в другому читанні закон про держбюджет на 2021 рік

4 грудня 2020 року - 21:14

Запровадження карантину не стане для людей сюрпризом, про його дати та формат буде попереджено завчасно – Володимир Зеленський 

4 грудня 2020 року - 21:02

Заступник керівника Офісу Президента провів нараду стосовно доопрацювання законопроекту «Про Бюро економічної безпеки України»

4 грудня 2020 року - 20:52

В Офісі Президента відбулася зустріч з представниками громадськості, присвячена питанням національної безпеки та оборони

4 грудня 2020 року - 19:21

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у заходах з ушанування пам'яті жертв голодоморів
Участь Президента у заходах з ушанування пам'яті жертв голодоморів

28 листопада 2020 року - 12:13

Перейти до всіх галерей

Заступник керівника Офісу Президента провів нараду стосовно доопрацювання законопроекту «Про Бюро економічної безпеки України»

4 грудня 2020 року - 20:52

Заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров провів зустріч з народними депутатами та керівництвом податкових органів щодо підготовки законопроекту «Про Бюро економічної безпеки України» (№ 3087-д) до другого читання.

Цей проект закону був ухвалений у першому читанні третього вересня. У межах підготовки до другого читання народні депутати подали до документа близько 1500 поправок.

Під час зустрічі Олег Татаров зазначив, що важливою функцією нової структури повинна стати аналітична робота, тож важливо, щоб Бюро економічної безпеки мало якісний доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

«Від якості підготовки проекту до другого читання залежить майбутня безперешкодна робота та ефективність нової правоохоронної структури», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.
 

Версія для друку