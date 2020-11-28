Заступник керівника Офісу Президента провів нараду стосовно доопрацювання законопроекту «Про Бюро економічної безпеки України»

Заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров провів зустріч з народними депутатами та керівництвом податкових органів щодо підготовки законопроекту «Про Бюро економічної безпеки України» (№ 3087-д) до другого читання.

Цей проект закону був ухвалений у першому читанні третього вересня. У межах підготовки до другого читання народні депутати подали до документа близько 1500 поправок.

Під час зустрічі Олег Татаров зазначив, що важливою функцією нової структури повинна стати аналітична робота, тож важливо, щоб Бюро економічної безпеки мало якісний доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

«Від якості підготовки проекту до другого читання залежить майбутня безперешкодна робота та ефективність нової правоохоронної структури», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

