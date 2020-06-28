Заступник керівника Офісу Президента провів розмову з главою Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів розмову у форматі відеоконференції з главою Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт.

Ігор Жовква поінформував співрозмовницю про зусилля, який докладає українська сторона в межах Тристоронньої контактної групи в Мінську та на рівні дипломатичних радників глав держав та урядів країн – учасниць «Нормандської четвірки». Заступник керівника Офісу Президента високо оцінив внесок Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у розв'язання гуманітарних проблем, спричинених збройним протистоянням на Донбасі. Було підкреслено зацікавленість України в поглибленні співпраці з МКЧХ з усього спектру питань гуманітарної допомоги постраждалим по обидва боки лінії розмежування.

Високо оцінивши роботу польових місій МКЧХ на Донбасі, Ігор Жовква підкреслив пріоритетність гарантування їхньої безпеки та необхідність поліпшення їхньої поінформованості про безпекову ситуацію. Співрозмовники погодилися щодо необхідності додаткових зусиль, спрямованих на забезпечення доступу МКЧХ та інших гуманітарних організацій до громадян України, яких незаконно утримують на непідконтрольній уряду України території Донбасу, в окупованому Криму, а також в РФ.

Під час бесіди було підкреслено важливість якнайшвидшого запуску роботи Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також посилення роботи з РФ щодо обміну утримуваними особами. Було також домовлено опрацювати низку рекомендацій з боку МКЧХ щодо спрощення режиму проходження КПВВ на лінії розмежування для найбільш уразливих категорій населення, передусім пенсіонерів.

Ігор Жовква також подякував МКЧХ за практичну допомогу в питанні протидії пандемії коронавірусу, зокрема на тимчасово окупованих територіях.