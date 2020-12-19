Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець обговорив з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін перспективи оборонної співпраці між країнами

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, на якій були підбиті підсумки двосторонньої співпраці у сфері національної безпеки й оборони у 2020 році та намічені плани розвитку в цьому напрямі на наступний рік і подальшу перспективу.

Роман Машовець наголосив на незмінності курсу України на вступ до НАТО й подякував за допомогу США у розвитку оборонних спроможностей України та досягненні стандартів Альянсу. Під час зустрічі було позитивно оцінено отримання Україною у червні статусу члена Програми розширених можливостей НАТО.

Серед найбільш важливих результатів відзначено реформування системи управління Збройними силами України за стандартами Альянсу, створення Комітету з питань розвідки та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, зміни в переліку військових звань вищого офіцерського складу відповідно до стандартів провідних держав – членів НАТО.

Окрема увага була приділена спільним стратегічним командно-штабним навчанням «Об’єднані зусилля – 2020», у яких разом з українськими підрозділами взяли участь представники армій країн – членів НАТО, зокрема США та Великої Британії. Ці навчання продемонстрували, що Україна не залишається наодинці у війні на Донбасі.

Щодо подальшої співпраці заступник керівника Офісу Президента запропонував розпочати розробку проекту двосторонньої рамкової угоди про оборонне співробітництво. Документ має охопити всі напрямки українсько-американської взаємодії у цій сфері, включно з оборонною реформою, зокрема системи кадрової політики, розвитком бойових можливостей Збройних сил України, всебічним забезпеченням та озброєнням військ, реформуванням оборонно-промислового комплексу, підготовкою військових підрозділів, військовою освітою, наукою і розвитком оборонних технологій, лікуванням та реабілітацією поранених військовослужбовців, соціальним захистом ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх сімей, взаємною участю в міжнародних форматах співробітництва та іншими важливими для обороноздатності України питаннями.

Роман Машовець також наголосив, що схвалена указом Президента № 392 від 14 вересня 2020 року Стратегія національної безпеки України дала старт розробці 15 проектів важливих стратегічних документів у сферах людського розвитку, оборонно-промислового комплексу, громадської, воєнної, економічної, енергетичної, екологічної, біологічної, продовольчої, інформаційної та кібербезпеки, розвідки, а також зовнішньополітичної діяльності та інтегрованого управління кордонами.

Крістіна Квін відзначила великий обсяг напрацювань в оборонній галузі та наголосила на важливості приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО, що має практично запрацювати вже наступного року. Вона підтвердила готовність Сполучених Штатів продовжити надання допомоги для розвитку оборонних спроможностей України та опрацьовувати нові формати двостороннього співробітництва.

Сторони погодились у наступному році провести роботу з подальшого розвитку договірної бази між Україною і США про оборонне співробітництво та докласти зусиль для ефективного використання американської допомоги силам оборони України, яка запланована на 2021 рік.