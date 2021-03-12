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Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква обговорив питання придністровського врегулювання зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ Томасом Майр-Хартінгом

16 березня 2021 року - 19:59

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква обговорив питання придністровського врегулювання зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ Томасом Майр-Хартінгом

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч зі спеціальним представником чинного голови ОБСЄ Томасом Майр-Хартінгом. Основну увагу під час зустрічі було приділено перебігу переговорного процесу у форматі «5+2» щодо мирного врегулювання придністровського конфлікту. Сторони констатували сповільнення переговорів, у яких Україна з 1995 року бере участь як гарант і посередник, а також наголосили на важливості докладання додаткових зусиль задля поновлення їхньої динаміки.

Ігор Жовква зупинився на нещодавньому офіційному візиті Президента Республіки Молдова Майї Санду в Україну, під час якого Президент Володимир Зеленський серед іншого обговорив і питання врегулювання придністровського конфлікту.

Заступник керівника Офісу Президента України наголосив: «Позиція нашої держави щодо конфлікту в регіоні Придністров’я залишається незмінною: лише мирне врегулювання із забезпеченням суверенітету й територіальної цілісності Молдови».

Ігор Жовква також нагадав, що питанню участі нашої держави в процесі придністровського врегулювання було приділено окрему увагу під час візиту чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде до України в січні 2021 року.

Зі свого боку Томас Майр-Хартінг погодився з важливістю здійснення практичних кроків зі зміцнення довіри між учасниками діалогу «5+2» та якомога швидшого переходу до процесу політичного врегулювання.

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