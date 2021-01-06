Заступник керівника Офісу Президента України назвав основні пріоритети співпраці з адміністрацією нового Президента США

Серед пріоритетів у відносинах з адміністрацією нового Президента США буде підтримка територіальної цілісності та повернення тимчасово окупованих територій України, активізація економічної співпраці та боротьба з корупцією. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в інтерв’ю ТСН.ua.

«Перш за все це підтримка США суверенітету та територіальної цілісності України, і, зокрема, військова допомога. Це питання було важливим для України за всіх адміністрацій США. І в черговому оборонному бюджеті передбачені ті самі обсяги військової допомоги, і, що дуже важливо, збільшено фінансування постачання летального озброєння Україні. Безумовно, ми виходимо з того, що це питання залишиться пріоритетом і для нової адміністрації США», – наголосив він.

Ігор Жовква зазначив, що ще одним пріоритетом є активне залучення Сполучених Штатів до процесу врегулювання ситуації на Донбасі й деокупації Криму.

«Ми можемо багато говорити про формати цього залучення, визначення можливих певних посад тощо, але стовідсотково можна сказати, що це питання точно буде зараз на радарі нової адміністрації. Немає підстав у цьому сумніватися», – переконаний він.

На думку заступника керівника Офісу Президента, одним з пріоритетів порядку денного двосторонніх відносин України та США має залишатися економічний блок.

«Нам потрібно, незважаючи на пандемію COVID-19, нарощувати товарообіг. Маємо продовжувати реалізовувати вже існуючі проекти. Важливо, щоб енергетична незалежність України також забезпечувалася з боку США. Аграрна сфера – традиційна для наших відносин. Нові сфери, як-от IT, штучний інтелект – також можна про це говорити», – зазначив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента вважає, що не менш важливим пріоритетом у відносинах зі Сполученими Штатами Америки є тема боротьби з корупцією.

«Тут ми точно будемо союзниками Президента Байдена у здійсненні антикорупційних заходів в Україні. Президент Зеленський тут абсолютно найкращий співрозмовник для Президента США, якщо йдеться про Україну», – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Глави держави додав, що Україна готує стратегічний документ, певну «дорожню карту» відносин зі Сполученими Штатами.

Ігор Жовква також повідомив, що на інавгурації нового Президента США Україна офіційно буде представлена на рівні посла, як і всі інші держави світу.