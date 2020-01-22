Заступник керівника Офісу Президента України обговорив із заступником голови МЗС Азербайджану пріоритетні заходи двостороннього діалогу

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Азербайджанської Республіки Халафом Халафовим.

Співрозмовники високо оцінили результативність офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Азербайджану в грудні 2019 року та обговорили пріоритетні заходи двостороннього діалогу на найближчу перспективу.

Ігор Жовква відзначив важливість реалізації Україною та Азербайджаном спільних проектів, передусім в інфраструктурній та енергетичній галузях.

Халаф Халафов підтвердив налаштованість Азербайджану поглиблювати практичну співпрацю з Україною в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, а також високо оцінив дієву співпрацю двох держав на міжнародній арені.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено обговоренню очікуваних результатів 12-го засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва, що відбувається у Києві 30-31 січня 2020 року.