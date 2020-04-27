Заступник керівника Офісу Президента зустрівся з Послом Канади в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч з Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою.

На зустрічі було розглянуто стан реалізації домовленостей, досягнутих під час попередніх контактів Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Було обговорено актуальні питання втілення канадських інвестиційних проектів в Україні, сприяння Канади у реалізації внутрішніх реформ та посиленні обороноздатності України, залучення нашою країною міжнародної фінансової допомоги.

Ігор Жовква окремо відзначив пріоритетне значення для української сторони питання лібералізації режиму поїздок громадян України до Канади та зацікавленість в активізації відповідного двостороннього діалогу.

Заступник керівника Офісу Глави держави також обговорив з Послом Канади ситуацію навколо розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані, яка сталася в січні поточного року.