Завдання року – довести, що можемо позбавити Росію переваги в небі, в політиці та у фінансуванні агресії – звернення Президента до лідерів країн ЄС та США на саміті щодо підтримки України в Парижі

Президент України Володимир Зеленський звернувся у відеоформаті до лідерів країн Європейського Союзу та США, які зібралися в Парижі на саміт щодо підтримки України.

У відеозверненні Глава держави подякував Президенту Французької Республіки за проведення цієї зустрічі, за нещодавно підписану двосторонню безпекову угоду в межах Спільної декларації G7 та за кожну цінну пораду щодо захисту України.

«Ми в Україні справді цінуємо те, що в нас є такі друзі. Я дякую кожному лідеру, кожній державі, які допомагають нам протягом уже двох років цієї страшної повномасштабної війни. Разом ми вже врятували мільйони життів. І так само разом ми маємо гарантувати, що Путін не зможе знищити наші досягнення й не зможе розширити свою агресію на інші народи», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України розповів партнерам про нещодавню російську атаку на місто Костянтинівка на Донеччині, коли російська керована авіабомба пошкодила понад 50 різних об’єктів: залізничний вокзал, православну церкву, аптеку, вісім багатоквартирних будинків і десятки магазинів.

За словами Глави держави, лише від початку цього року й до 24 лютого російські літаки скинули 3203 керовані авіабомби на українські міста й села та на наші фронтові позиції.

Володимир Зеленський наголосив, що цього року необхідно спільно працювати над тим, щоб Росія втратила свої смертоносні переваги, як вона вже втратила свої переваги на землі та в морі.

«Маємо довести, що можемо позбавити Росію переваги і в небі, і у фінансуванні агресії, і в політичній площині. Це – завдання року», – сказав Президент України.

Глава держави розповів про потреби українських Сил оборони, зокрема щодо посилення повітряного щита України для захисту життів наших людей та інфраструктури.

Президент акцентував на важливості нарощування спільного виробництва зброї та боєприпасів, взаємодії в кіберпросторі тощо.

Також, за його словами, цей рік має стати часом конфіскації російських активів і посилення санкційного тиску на державу-агресора.

Окремо Володимир Зеленський запросив партнерів долучитися до підготовки першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії.