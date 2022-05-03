Завдаючи ударів по українських містах, Росія намагається вимістити своє безсилля, бо Україна їй не до снаги – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, українці і українки!

Наші захисники й наші захисниці!

Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з «Азовсталі» в Маріуполі, яку ми організовували дуже довго. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва.

Сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей. Жінки і діти. Вони були понад два місяці у сховищах. Тільки уявіть! Наприклад, дитині – шість місяців, два з яких – під землею, рятуючись від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди в повній безпеці. Вони отримають допомогу.

І я вдячний усім, від кого залежав порятунок цих людей. Хто домовлявся і хто допомагав. Вдячний кожному й кожній, хто забезпечив фізичне переміщення людей гуманітарним коридором.

Безумовно, ми продовжимо робити все, щоб дістати з Маріуполя й «Азовсталі» всіх наших людей. Це складно. Але нам потрібні всі, хто там залишається: і цивільних, і військових. Не було жодного дня, щоб ми не займались цим питанням. Щоб наші люди не намагалися вирішити це питання.

Так, нам вдалося досягти припинення вогню майже на три доби заради того, щоб гуманітарний коридор запрацював.

Зараз російські війська не дотримуються домовленостей. Вони продовжують масовані удари по «Азовсталі». Вони намагаються штурмувати комплекс. Але мені багато разів говорили, що не вдасться врятувати жодної людини. Що це неможливо. А сьогодні 156 людей – у Запоріжжі. Це ще не перемога, але вже результат. І я вірю, що є шанс урятувати й інших наших людей.

Очевидно, російські військові сьогодні вкрай нервово відреагували на наші успіхи. Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет, для російських ударів. Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська області, Одеса, Харківщина – такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що в Росії є якась особлива військова мета. Завдати удару по Закарпаттю? Що конкретно це може дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля. Бо Україна їм не до снаги.

Але до снаги – поки що – спалити дитячі атракціони в харківському парку Горького або зруйнувати який-небудь міст. Або взагалі склад із зерном чи житловий будинок з людьми.

Що більше таких ударів – то далі Росія від цивілізації. Від того, що називається цивілізованістю.

Сьогодні також маємо іще одну трагічну новину. У Рівненській області сталася жахлива дорожня аварія. Зіткнулися автобус, легковик і бензовоз. Станом на цей час – 17 загиблих. Але жертв може бути більше.

Мої щирі співчуття всім, хто втратив рідних, втратив близьких. Доручив надати всю необхідну допомогу тим, хто постраждав.

Я вдячний Прем'єр-міністру Великої Британії й великому другу України Борису Джонсону за його підтримку України та наших захисників, наших захисниць. Сьогодні Борис звернувся до нашого парламенту й нашого народу. Це були дуже важливі слова, тепли, дружні, сильні. Це дуже щирий жест. Я вдячний Британії і за новий пакет підтримки нашої держави, про який пан Прем'єр-міністр повідомив сьогодні.

Звернувся і я сьогодні до Верховної Ради України. Вперше за час повномасштабної війни. Підкреслив головне – і головне не тільки для мене, а й для всієї України. Я впевнений, ми маємо зберігати максимальну єдність. Бо від єдності залежать наші успіхи. Не тільки політичні, а й оборона держави, міцність нашого народу, нашого суспільства.

Продовжив дуже корисну практику звернень до парламентів держав- наших партнерів. Сьогодні (звернувся. – Ред.) до парламенту й народу Албанії. Подякував за підтримку, зокрема й оборонну. Відзначив сердечність, із якою народ Албанії підтримує наших людей. Заплановані й інші такі звернення.

Поспілкувався також із представниками найбільших глобальних компаній – у клубі CEO Wall Street Journal (це дуже впливовий клуб. Три трильйони доларів – це сукупний обіг компаній, чиї керівники – у цьому клубі). Про те, як тиснути на Росію заради припинення війни. Про те, як відновлювати Україну після війни разом. Про те, якою може бути післявоєнна модель української економіки. Вважаю, що така економічна дипломатія – одне з найголовніших наших завдань.

Говорив сьогодні з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Привітав його і весь польський народ з національним святом – Днем Конституції Польщі. Обговорили подальшу співпрацю, конкретні кроки та підтримку нашої оборони.

Поінформував про актуальну ситуацію в районах бойових дій. Про те, що відбувається в Маріуполі. Про евакуацію українців. І про те, що можемо ще зробити разом, щоб допомогти захисту нашої держави й нашої спільної свободи – українців та поляків, усіх європейців.

Традиційно перед записом звернення підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 185 військовослужбовців Збройних Сил України, з них двоє – посмертно. Ще двом нашим захисникам присвоєно звання Героя України.

Вічна слава всім нашим героям!

Вічна памʼять кожному, вічна памʼять кожній – всім, хто віддав життя за нашу державу!

Слава Україні!