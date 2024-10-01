Завдяки оборонним індустріям Україна має стати одним із ключових глобальних донорів безпеки – Володимир Зеленський

В умовах війни українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій.

«Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє», – зазначив Глава держави.

Президент повідомив, що лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Крім того, українці можуть створювати 4 млн дронів, і вже понад 1,5 млн законтрактовано. Українські захисники застосовують далекобійну ракету-дрон «Паляниця», а нова балістична ракета успішно пройшла льотні випробування. Україна також має «нептуни», щонайменше 15 «богдан» щомісяця та нову ремонтну базу для техніки.

Володимир Зеленський наголосив, що під час презентації партнерам Плану перемоги Україна спирається і на силу воїнів та стійкість народу, і на доведену результатами амбіцію, що Україна може й буде створювати найкращі зразки зброї.

«Зараз практично кожен візит до наших країн-партнерів, майже кожні перемовини з партнерами, із лідерами держав світу, а також безпосереднє спілкування з оборонними компаніями – усе це приносить Україні більше інвестицій в оборонну сферу, нових технологій і, відповідно, виробничих можливостей», – сказав він.

Зокрема, під час форуму будуть укладені чергові угоди, підписані важливі документи. Відтак в Україну прийдуть працювати нові компанії.