Завдяки плану повоєнного відновлення в Україні з’являтимуться надсучасні виші – Володимир Зеленський

План відновлення України після перемоги дасть змогу побудувати нову й сучасну європейську країну, включно з освітньою інфраструктурою. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі зі студентами та ректорами українських закладів вищої освіти.

У режимі відеоконференції відбувалися включення з Дніпра, Івано-Франківська, Кривого Рогу, Львова, Одеси, Харкова, Чернігова та Києва, під час яких студенти могли поставити Главі держави свої запитання.

Володимир Зеленський розповів, що план відбудови країни є всесвітньою програмою на сотні мільярдів доларів, до якої будуть залучені багато держав.

«Це велика програма, коли кожна країна світу, наші партнери та друзі матимуть патронат над тим чи іншим регіоном або над тією чи іншою галуззю в нашій державі. Ми будемо відбудовувати нашу країну – новітню, технологічну. Це стосується й напрямку освіти – ми повністю відновимо освітню інфраструктуру. Будемо все для цього робити. Надсучасні виші з’являться в нашій державі», – наголосив Президент і додав, що і вся Україна матиме інший вигляд.

За словами Володимира Зеленського, план відновлення країни передбачатиме відбудову всієї інфраструктури, включно з дорогами, мостами, медичними та освітніми об'єктами, спорудження тимчасового та постійного житла для людей, які втратили домівки, та вимушено переміщених осіб, відбудову заводів, фабрик і стратегічних підприємств, які були зруйновані або частково пошкоджені.

Він запевнив, що після деокупації українських територій студенти й викладачі зможуть повернутися в рідні стіни своїх вишів.

Водночас Президент зазначив, що досі до кінця невідомий стан інфраструктури на окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, Бердянську, Мелітополі тощо.

«Маріуполь – серце, у яке влучило багато куль військових РФ. Серце точно буде битися. Ми точно відбудуємо Маріуполь – сучасний, абсолютно новий, технологічний. Всі ми будемо пишатися ним і згадувати трагедію, яка сталася з людьми. Ми точно будемо пам’ятати, якою ціною відбудовано й відвойовано місто Маріуполь», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також зазначив, що буде відновлено зруйнований університет у Харкові.

«Ми з вами разом будуватимемо міцну країну. Це не тільки про будівлі – це про те, які ми є, яких дітей ви виховуватимете і яку освіту вони здобуватимуть у таких прекрасних університетах. І як вони будуть ставитися до нашої держави», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що відбудови потребуватимуть цілі міста, тому роботи вистачить для всіх.

«Це буде справді на рівні великої національної ідеї – побудувати найпотужнішу, найсучаснішу державу. Авжеж, своїм коштом, коштом свого бюджету ми ніколи цього не змогли б зробити. Але сьогодні я особисто і наша команда працюємо над тим, щоб об’єднати не тільки фінанси та фахівців інших країн, а й об’єднати їх з нашими фахівцями, студентами. Це буде новий етап для держави», – сказав він.