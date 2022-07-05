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Завдяки програмі «Дитина не сама», ініційованій уповноваженою Президента, вже понад тисячу українців готові прихистити дітей на час війни

5 липня 2022 року - 17:25

У межах програми «Дитина не сама» понад тисячу українців пройшли всі етапи відбору та спеціальне навчання, щоб бути готовими прийняти у свої сім’ї дітей, які під час війни з різних причин залишилися без піклування дорослих. Про це повідомила радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

Загальнонаціональну програму «Дитина не сама» ініціювала радник – уповноважена Глави держави та реалізував Офіс Президента спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міністерством соціальної політики України.

Загалом від старту проекту в березні й до кінця червня понад 21 тис. громадян заявили через Telegram-бот @dytyna_ne_sama_bot про готовність надати прихисток дітям.

«Така велика кількість охочих прихистити дитину справді вражає. Вона дає надію й на те, що ми зможемо подолати сирітство в Україні. Це важливий крок до суспільного розуміння, що дитина має зростати в сім'ї, а не в інституції», – зазначила Дар’я Герасимчук.

За її словами, до тих родин, які виявили бажання прийняти дитину, але з якими поки що не контактували, звертатимуться, коли виникне необхідність тимчасового влаштування дитини.

«До новоствореного переліку сімей, готових допомогти дітям, планують звертатися і в майбутньому, коли буде повноцінно відновлена можливість влаштовувати дітей в усі сімейні форми виховання. Зокрема, йдеться про влаштування понад 90 тисяч тих дітей, які й до війни перебували в інституційних формах виховання», – розповіла радник Глави держави.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зробила акцент на розумінні урядом того, що принцип «родина для кожної дитини» є одним з ключових пріоритетів відбудови та євроінтеграційного руху України.

«Ми фантастично об'єднуємося для купівлі «Байрактарів» та гуманітарної допомоги. Я вірю, що ми так само фантастично об'єднаємося для того, щоб збудувати майбутнє, у якому кожна дитина в нашій країні зростатиме в родині, яка її любить», – сказала вона.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зазначив, що, коли діти ростуть поза сімейним середовищем, їхні шанси повністю розвинути свій потенціал знижуються, тому потрібно працювати над збільшенням кількості підготовлених сімей і піклувальників.

Згідно з умовами тимчасового влаштування, дитина може залишатися в родині до закінчення воєнного стану або до моменту, коли знайдуться її родичі чи батьки. Якщо ж так сталося, що рідних у дитини немає, саме ця родина отримує першочергове право на усиновлення чи опіку.

За кожною дитиною, яку тимчасово влаштували в родину, буде закріплений соціальний працівник. Його завдання – переконатися, що дотримані інтереси дитини, а також надавати необхідну підтримку та консультації родині.

Програма «Дитина не сама» триватиме – нові сесії для навчання відібраних сімей заплановані в липні. У межах програми партнери також запустили сайт, присвячений захисту прав дітей під час війни. Тут можна дізнатися, як допомогти дитині, яка втратила батьків, потребує прихистку або зазнала психологічних травм.

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