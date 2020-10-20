Завдяки рішучим діям Президента після рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства питання про втрату безвізу з ЄС зняте – Ігор Жовква

Президент Володимир Зеленський швидкими та рішучими діями не допустив втрати Україною безвізового режиму з Європейським Союзом після рішення Конституційного Суду щодо скасування низки норм антикорупційного законодавства. Тепер черга за Верховною Радою. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі програми «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ.

Він розповів, що одразу після ухвалення Конституційним Судом рішення від 27 жовтня було безліч дзвінків та повідомлень від західних партнерів України, які були цим приголомшені.

«Партнери могли очікувати всіляких дивних рішень КС, але очевидно не такого й не в такому масштабі», – зазначив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Глави держави наголосив, що питання безвізу вдалося владнати завдяки тому, що Президент у той же день зібрав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України й за його результатами вніс до Верховної Ради відповідний проект розв’язання кризи. Також за підсумками засідання РНБО було ухвалене рішення уряду про відновлення публічного доступу до електронних декларацій.

«На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, серед іншого з питанням безвізового режиму – чи скасування, чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, – ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери», – сказав Ігор Жовква.

Він наголосив, що Глава держави зробив все від нього залежне, і далі мають діяти народні депутати.

«Закони у нас приймає не Президент, а парламент. Відповідні законопроекти зараз у парламенті. Президент вніс свій законопроект. Провів консультації з партнерами. Провів телефонні перемовини з президентом Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, яка буде надавати свою юридичну експертизу», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква зауважив, що наразі народні депутати разом з експертами Венеціанської комісії та представниками Міністерства юстиції напрацьовують оптимальний варіант виходу з ситуації, у якій опинилася країна після рішення КСУ.